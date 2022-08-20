1492年8月，哥倫布在西班牙君王的贊助下，以3艘帆船、90位船員的規模從歐洲啟航，艦隊向西航行1100餘浬橫越大西洋，先後抵達中南美洲古巴、海地、多明尼加等國。他發現當地原住民非常友善，使用削尖的木頭、骨頭做武器，沒有進步的戰術，幾乎還活在新石器時代，驚訝之餘，他情不自禁在日誌透露出殖民者心態，認為只需要50名船員就可以輕易征服這些島嶼，接著可任意掠奪島上豐富的資源，大量原住民則可隨他們的喜好處置與奴役。

次年3月，哥倫布返回西班牙，興奮地對皇室進行遠航探險報告，燃起皇室征服異域，建立海外殖民地的野心。哥倫布第二次啟航時艦隊規模擴增到17艘船、1500名船員，隨後在海地島建立第一塊殖民地，印地安人被課以重稅，有的被驅使到金礦從事奴隸勞動，有的則被捕捉運回歐洲販賣。

哥倫布為歐洲開啟了殖民美洲的大門，然而對美洲原住民則是殘酷大掠殺的開始。17世紀初，英國加入移民美洲的競賽。18世紀美國脫離英國獨立，接著展開西進運動，在這個歷程中，美國統治階級不斷地血腥壓迫與殺害印第安人。

哥倫布發現新大陸以前，美洲原住民保守估計在1億人以上。其後經過西班牙、葡萄牙、英國等的移民入侵，如今生活在美洲的原住民不超過四百萬人。

15世紀初，明成祖下令鄭和率領艦隊下西洋，首航為1405年，前後7次，每次平均航程約2年，總歷時29年。鄭和艦隊都由2、300艘大小帆船，搭載官兵2、3萬人組成，訪問30多個西太平洋和印度洋沿岸國家，最遠曾到達非洲東岸、紅海、麥加，規模之大，至今人類史也不曾再現。

鄭和首航比哥倫布首航早了87年，如果當時明成祖眼光夠遠、懷抱壯志，以鄭和艦隊的實力，所到之處定然望風披靡。如此，18世紀大英「日不落國」的傲人成就，對15世紀的明朝不過是囊中物、甕中鱉。然而鄭和艦隊不打、不殺、不搶，官兵言行幾乎等同今日敦睦艦隊。兩相比較，說中國人酷愛和平、不具備侵略性，沒有幾分道理嗎？

中國漫漫5000年歷史，元朝是意外的篇章，來得又急又猛，淪亡之速更如電光石火。嚴格地說，元朝是蠻夷侵略中國，再轉而征服歐亞的短暫過程，在歷史上曇花一現，不應列為中國正史的一部分。

撇開元朝，中國歷代領導人，哪一個曾經表現出征服世界的野心？又有誰採取具體行動？如果不曾出現一位，原因是什麼？

鄭和下西洋的歷史告訴我們，中國有充足的「能力」征服世界，然而缺乏「意圖」。再講白了就是「沒有興趣」。早年中國根本認為自己就是世界，其他民族全是偏居一隅的蠻夷。征服蠻夷有什麼好處？要教化他們、管理他們、養活他們，何苦自尋煩惱？管他去死去活，只要「人不犯我」，中國基本對外政策就是不搭理他們。

除此以外，中國皇權至高無上，虎視眈眈者眾，因而皇帝必須把大部分的精力耗費在防範野心分子奪權篡位。好比鄭和下西洋，不是為了敦親睦鄰，也無心宣揚國威，而是搜尋政變失蹤的建文帝，任他海角天涯，只要對皇權有威脅，上天入地都要誅滅。

皇權是首要考量，其次是「維穩」，人民不要造反、不要鬧事，個個都能安分過日子。很不幸，中國人口太多、天災頻傳，各種政治問題又太複雜，「國泰民安」四個字對中國領導人就是一大挑戰。所以不管是內在或外在因素，「以中自居」的中國領導人根本無心向外擴張。講好聽是酷愛和平，其實是家大業大，搞定內部已然不易，何苦再生事端，自尋煩惱？

一個民族是否具備侵略性，不要聽他們說了什麼，看他們做了什麼。至於做了什麼，歷史記載得清清楚楚。

（作者為海軍前艦長）

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