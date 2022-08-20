拜登政府提議建立由美國、台灣、南韓、日本組成的晶片四方聯盟（Chip 4）。南韓外交部長18日晚間透露，南韓將會參加8月底9月初的會前會，而且南韓方也已經向華府提出Chip 4成員應該尊重一個中國政策，也不要提到對大陸設置的任何出口障礙等要求。

反觀台灣，經濟部卻說我方尚未護得任何相關通報。對比南韓會議都還沒開始，就已經開始開條件，明明擁有領先全球技術製程但政府部門卻似乎一直狀況外的台灣，到底有沒有辦法在這個少數還有資格，也有背景可以站上的國際場合好好表現，實在令人擔憂。

美國通過晶片法案、祭出高額補貼以後，不只帶動美國半導體產業的發展，連帶包括東南亞地區的其他國家，都看好境內的半導體產業可以跟著升級。台積電的新進製程也在各種壓力之下，不得不移往美國。

雖然台積電表示，台灣依舊會是生產研發基地，而且台積電也是目前先進製程的領先者，但緊追在後的英特爾和三星在晶片法案通過後，未必不會憑藉其在美國當地的政經資源管道加速追趕，進而在未來超越台積電。

儘管目前國內的媒體大都看好台積電先進製程，與台灣在全球晶片供應的關鍵地位，好像都覺得台積電可以繼續稱霸下去，台灣可以一直依靠這座護國神山。然而當全球政經關係愈加複雜，加上疫情衝擊、通貨膨脹與兩岸局勢的動盪，以美國為首的各個國家無不將晶片技術列為首要目標，而且不斷想將台積電的技術移到他國進行生產。

雖然台積電當前最頂尖的製程都沒有外移，可是隨著全球政經局勢的消長，如果各國一樣這麼積極投入、合縱連橫，台積電現在的榮景還可以持續多久？

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