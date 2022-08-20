民主國家不該箝制人民言論，但因為在網路上，使用者躲在電腦後、手機前，多半認為發言不用負責，轉發、分享更是如此，有時謠言與假消息確實有可能對國家與社會造成巨大傷害。因此才有數位中介的想法出現。

看看民進黨現行版本的數位中介法，其實就是傳統的「黑名單」管理方式。只要行政機關認定言論有問題，請求司法介入，就可以將手伸進去網路資訊公司，對言論進行管制。這是一把超大雙面刃，使用得當就能保護國家與社會的安定，不受認知與輿論作戰的影響。但如果讓有心人士舞動這把大刀，那傷害的就是全體人民的言論自由，甚至血流成河。

對於像台灣這樣的民主國家來說，為了保護民眾的言論自由，數位中介與其以黑名單管理網路資訊，不如以白名單的方式管理會能達到言論自由與社會安全雙贏的目標。

何謂白名單管理？以網路媒體公司為例，若該媒體公司屬於新聞性質平台，文章由受僱者編寫，由編輯部發送到網路平台。該媒體公司可透過數位中介登記公司投資者資訊，透過公開投資者資訊可以讓民眾隨時可以查到該媒體公司的言論受到哪些投資者的影響，立場會更清晰鮮明。而像一些內容農場，因為出資者、資訊來源不明，就不會進入白名單中，政府可以宣導大家不要輕信其中的內容。

而像LINE、Facebook、PTT、巴哈姆特等媒體公司僅提供數位服務，不提供內容者，應將發文帳號分別管理，列出「商用帳號」、「實名帳號」與「匿名帳號」。商用帳號具有最佳的觸及率與辨識度，但也應揭露出資者資訊，讓閱讀者可以知道該商用帳號提供的資訊背後所代表的意義。而實名帳號為自然人所有，類似Facebook的藍勾機制，因為經過實名認證，背後可以直接查到發文者資訊（前台隱蔽但後台可查），讓實名者為自己在網路上的言論負責。至於匿名帳號雖然享有很高的言論自由度，但系統也會警示帳號的可靠度來源不足，提醒使用者需注意資訊的真偽。

若數位服務公司能協助提供數位中介的白名單服務，那麼他們也會列入政府推薦的「白名單」網站或軟體，推薦給國民使用。在言論自由的民主國度，不要妄想以公權力去限制，政府應該逆向思考，以白名單取代黑名單來管理。無論是數位資訊服務提供平台，又或者是網路媒體平台，只要透過白名單申請、實名責任制度、出資者揭露資訊等，一樣可以為國民提供一個更安全的網路使用環境。而這才該是民主國家該有的數位中介樣貌。

（作者為民眾黨台中市黨部副執行長）

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