柬埔寨打工詐騙頻傳，行政院長蘇貞昌19日出席第二屆綠色餐飲頒獎活動時表示，受害國家、人民很多，跟「一帶一路」有關，政府正盡力營救台灣民眾，不應藉此作秀。

救人如救火，受害國人及家屬目前必定心急如焚。對於國人遭詐騙集團欺凌，蘇貞昌既無法治標，也不能治本，卻只會講酸話。

首先，蘇貞昌說詐騙案跟大陸推動的「一帶一路」有關，若非對國際關係無知，就是「逢中必反」心理作祟。「一帶一路」是由大陸提供貸款，協助參與國從事基礎建設，雖然給當地政府帶來財務負擔，但這是國家建設必經之途，因此有眾多國家願意參與。蘇貞昌說「一帶一路」造成詐騙集團橫行，根本是穿鑿附會想要藉機醜化大陸。

其次，蘇貞昌說國人因為有國內幫派和國外犯罪集團內外接應而受害。所以政府下決心要打擊黑道幫派、人蛇集團。

國內幫派與詐騙集團存在多年，近年更是日益猖獗，尤其是詐騙案件層出不窮，手法日新月異，民進黨政府卻束手無策。蘇貞昌說下決心打擊黑道幫派、人蛇集團，顯然又是空話。

再其次，目前台灣年輕人找不到適當工作，只能從事基層的低薪工作。人蛇集團正是利用台灣青年求職困難予以誘騙。

政府的責任是加速經濟發展，改善國內就業環境，幫助台灣青年脫離失業或謀生困難。但是民進黨執政6年，並沒有改善台灣就業環境，蘇貞昌身為行政院長，難辭其咎。自己無能，導致眾多民眾受騙，只好顧左右而言他，企圖逃避責任。

最後，蘇貞昌說有人藉此機會炒作、作秀，是暗指參與救援的民間人士。無論網紅「好棒Bump」、慈濟，或國民黨立委是否有作秀心態，至少他們確實成功救出國人。蘇貞昌此言根本是酸葡萄。

其實國人都看在眼裡，真正毫無本事，只會藉機逞官威作秀的人，正是蘇貞昌自己。

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