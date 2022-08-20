年底選舉將屆，執政黨大概預估情況不妙，一時亂了方寸，從上到下、從最高領導人到底下階層官員，講話與作為開始荒腔走板，連演都不願演了。

從全黨挺｢堅｣開始，民進黨已習慣聽從黨主席的命令；黨主席也不以為忤，接連下指導棋、喝令全黨挺18歲公民權；接著數位中介法也管到ptt鄉民。是不是蔡英文曾說「言論自由是我們堅持的價值」，所以農委會主委陳吉仲就放膽說出｢消基會是中華人民共和國的消基會」如此的言論？

乖乖隆地的冬、韭菜炒大蔥！這是政府官員該說的話嗎？現在已經不管這套啦！凡是與政府意見不符的，通通冠上｢中共同路人｣、通通都是｢舔共賣台｣。台大不是這樣嗎？網路鄉民不是這樣嗎？現在連立場中立、為民把關的消基會也被戴上紅色帽子，真的是老羞成怒、一點羞恥心都不要了。

以前國民黨執政，消基會也沒在客氣，照樣大罵食安問題；現在農委會僅拿幾家石斑魚樣品受檢，其他的｢黑戶｣呢？消基會不該問嗎？問了就是｢中華人民共和國｣人，自己就把國家給分裂掉了。

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