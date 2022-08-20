8月19日中國大陸智庫南海戰略態勢感知（SCSPI）網站發布，美國雷根號航母返回日本橫須賀母港整補，隨即獲日本媒體證實。雷根號因裴洛西訪台任務延長任務1個月期間，在台海周邊海域大秀凌波微步功夫，應對台海危機展現的是「避戰」，而不是「必戰」。

南海戰略態勢感知指出，這次研判是根據综合AIS、ADS-B和遙感衛星影響等方法，追蹤雷根號航母行蹤，8月以來雷根號打擊群多次變更任務，軌跡極其曲折複雜。

的確，8月8日《美國海軍學會新聞網》（USNI News）反駁SCSPI「雷根號返回日本再向南航行140浬」的說法，也打臉解放軍誇稱「後退幾百公里」的發言，美方證實「雷根號位置在菲律賓東側的菲律賓海，而美利堅級兩棲突擊艦、的黎波里號則是在沖繩南方海域」，兩軍口水戰「差很大」。

相較於1996年台海危機，美軍應對方式是派遣航母尼米茲號、獨立號坐鎮台灣海峽形成嚇阻力量；這次裴洛西專機離開馬來西亞，先向東再往北飛來台灣，美軍出動雷根號、電戰機、衛星屏蔽其行蹤；「鎖台軍演」期間，雷根號詭異「快閃」來去無蹤又顯得撲朔迷離，甚至最後揚言要穿越台灣海峽返日，結果也是虛晃一招。

這次台海危機美中兩軍隔空交手，外界有如霧裡看花，不過雷根號凌波微步的「避戰」策略是重要關鍵，否則共軍盛怒挑釁，極有可能擦槍走火，8月4日飛彈試射後，共軍東部戰區一度發布「訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控」，搶先一步講「說話算話」，旋而「食言而肥」祭出取消中美軍事安全磋商機制會議等8項反制措施，加班軍演打延長賽。

當兩岸敵意螺旋升高，美軍雷根號選擇「避戰」，蔡政府卻選擇力推國會外交「一再引戰」，吳釗燮接受英國廣播公司（BBC）專訪表示，「不會要求其他國家為保台而戰，但希望提供防禦性武器」，還真想把台灣烏克蘭化嗎？海島孤懸退無可退，吳釗燮想清楚了嗎？

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