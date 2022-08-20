又有外國國會議員團體即將前來台灣訪問，以表示他們「無懼中共威嚇」，同時「要和台灣人民站在一起」。根據某綠媒透露，在年底以前來訪的不只一、二團，而是一拖拉庫，而且每個月都有；包括日本、美國、加拿大、德國、英國及歐洲議會，頓時之間「台灣研究」似乎已成為顯學。

上述訪團之中，最為離譜的是今年3月初才剛剛來過台北，領走15萬美元（約台幣422萬）演講費的美國前國務卿蓬佩奧；這個厚顏且嘗到甜頭的政客，竟然在9月還要再來一次！此一高價碼的演講酬勞，是經過演講單位、政府外圍組織「遠景基金會」執行長賴怡忠所證實。這個「閉門演講」不僅聽眾有限，也未見公布內容，真不知這個「一字千金」的講話，為台灣帶來了甚麼實質好處。

邀請外國訪團，似乎已成為外交部當前的重點工作。其責任就落在我國駐外館處官員，尤其是駐美代表處還專門設有「國會組」，當然也成為駐外人員爭取考核績效加分的一環。在各駐外單位爭相邀訪駐在國議員情況下，似乎已經出現了「攀比浮誇風」，成為一種「邀訪競賽」。此情早晚會變成國際笑柄，讓外人除了把台灣當作凱子和傻子，私底下也會看不起。

那麽多的外國訪團接踵而至，真擔心外交部的預算是否足夠？或者要像跟美國買武器一樣必須用到「特別預算」？就算不須要負擔他們的來回機票錢，至少是包吃、包住、包玩的「落地接待」吧？再說接見外賓時，小英總統及吳釗燮部長每次都是使用同樣的説詞，這也夠煩人的了。還有就是訪團都想見到蔡英文，這樣早晚會把為了年底選舉，已經忘了「黨政分際」和忙得焦頭爛額的小英給累死。

為了盡地主之誼，款待外賓的午、晚宴是免不了的，美酒佳餚相信你們這些高官已經都吃膩了。再說，過多的營養和缺乏足夠的運動，將使「三高」降不下來，尤其是看起來已經過重的吳部長。另外，希望包括蔡總統在內的各位高官，同時也能看到街上汗流浹背的小販、曬得黝黑的建築工人、滿街快速奔馳搶單的外賣小弟，尤其甚至還會看到背著襁褓嬰兒的外賣媽媽。你們這些按時領高薪的官員，難道不會覺得汗顏嗎？

也許吳部長的體力過人，每當見到外國訪客，腎上腺素立即上升，對接客工作樂此不疲；也許是他想要彌補任內斷了6個邦交國的缺憾，乃下定決心戮力從公，把失去的面子給撿回來。但吳部長也得顧慮到部屬的負擔，外交部禮賓司人員可能已經是不勝其煩和怨聲載道。在人員調配和體力難以負荷情況下，雖然可由其他單位支援，但畢竟這是異於往常的額外負擔。

目前台灣的新冠肺炎疫情雖然已稍微趨緩，但每天還是有高達2萬多人的確診者。那些外來訪團成員在健康狀況不明情況下，可以享有特權無須遵守外籍旅客來台3+4的隔離規定，接待人員與會見的官員都必須承擔染疫風險。今年6月上旬就有斯洛伐克國會訪團團長及副團長確診，而蔡總統和蘇貞昌院長前一天才剛跟這兩人見過面，所幸後續並無感染狀況發生。

現階段台灣好像已成了動物園，大家爭相到此打卡一遊。接待外國訪客，已經和共軍軍機擾台、越過海峽中線一樣，出現了「新常態」，但兩者都不是好事！邀請外國訪客來台除了已經過頭，而且幾近瘋狂。在國人於柬埔寨受難情況日趨明朗，外交部卻無力救援之際，奉勸蔡政府應該勤修內政，多辦點有益於人民的正事！

（作者為大學英文講師）

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