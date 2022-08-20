言論自由究竟長什麼形狀？古今中外，這始終是虛無飄渺甚至莫衷一是的大哉問。有人以訛傳訛，有人瞎子摸象，但不想活在恐懼、匱乏的基本人權保障，讓我們描繪出言論自由的原始模型，至少得保障一個人不至於「多言賈禍」。

封建時期的偶語棄市，曾幾何時竟被執政的民進黨當成「複製、貼上」模仿對象，而且隨著科技日新月異，他們瞄準網路空間、通訊軟體意圖進行管控。如果這部「數位中介服務法草案」照著主政者的意志三讀過關，現代人生活的思考方式及廣泛運用領域，將無所不包的都被老大哥牢牢監控。

民進黨從黨外走到執政，當初信誓旦旦地維護新聞自由、捍衛言論自由，早已從口號變成諷刺，留在人心中的印象也早就從同情走到群情激憤。文字獄的社會控制，在蔡英文上台後今猶勝昔。君不見，社維法、國安五法、防疫特別條例等，在在都箝制人民言論自由，小從數千元罰單大至千萬元裁罰，都是行政單位自由心證的控制範圍，甚至在2020年還不顧社會撻伐硬是關掉中天新聞台。

然而，在關中天的當下，還有許多人不明就裡的站在執政角度說風涼話，現在政治黑手卻堂而皇之走進網路社群媒體、各聊天室與你同在，誰還笑得出來？

「數位中介服務法」堪稱是當代文字獄恐怖總合的霸王惡法，「今天你選擇默不作聲，明天你沒得出聲」。

「數位中介服務法」管制範圍第一部分為「網路平台」的言論，不僅僅是「雲端儲存空間」的言論，更是深入到「網路通訊」的基礎建設中，舉凡通訊服務、網路購物、線上遊戲、雲端空間與論壇等所有網路平台。現代人生活運用所需的Google、微軟、LINE、Facebook、一路到PTT、網路遊戲聊天室，都是管制對象，還有千萬元巨額罰則。

此外，依據該草案第3條所稱「不當言論」非由法院判定，而是行政院轄下的各部會皆有定義「不當言論」的權力，進而要求提供網路服務的廠商限制或刪除使用者「不當言論」。再依據該法第5條，不當言論定義，除了人性、國安、犯罪偵查、歧視、兒少、公健、消保外，還包括「國家安全或國防等公共安全維持」。直白地說，誅心之罪。誰會喪心病狂的想提出此等惡法？還有人敢對當今執政黨有任何「民主、進步」的期待或幻想？

筆者在學時，正是民進黨今日樹立為言論自由標竿的鄭南榕過世前後，但當今蔡蘇當局的言論管控，已被諷為「朕難容」。「好人不出聲，壞人就囂張」，面對各界排山倒海的反對聲浪，蔡總統受訪時不表態、蘇揆雲淡風清的說延後實施，只是再度暴露執政傲慢心態下威權復辟伺機而動，稍有不慎，言論自由還是有可能變成「消波塊」。

（作者為資深媒體人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※