大多數國人思考的起點是「我們」，洋人的起點是「我」；「我們」就是「無我」，所以有視眼下個體權益於不見，聞八竿子打不著的宏大敘事而亢奮；洋人的「我」是「唯我」，所以個體權益甚至凌駕於群體大事。貌似「無我」比較「唯我」更高尚，但實際運行結果，平庸比高尚更有利於社會進步。

「我」比較「我們」肯定卑微和瑣碎，所以為了「我們」，應該犧牲「我」的，所以提倡「永不生銹的螺絲釘」， 「大道的鋪路石」，「馴服工具」等等。而從「唯我」的平庸出發，「我」絕不為「我們」犧牲和奉獻我的福利、權力和自由。「我們」與「我」的境界差別之大，甚至遠超雲泥之外。但如果超越意識形態，僅做邏輯的推演，「無我」的崇高雖然值得永遠的緬懷和崇敬，但是，它的運行結果卻不敢恭維。而平庸的「唯我」卻更能為人類提供穩定發展和可靠救贖的天梯。

如果大家都放棄自己的一切，「無我」則使群體的指揮有如臂之使掌，掌之使指，令行禁止，所向披靡。但公眾就此從萬物之靈跌落，並將上司拖進了泥沼。因為上司擁有了絕對的權力，這權力不僅腐蝕曾經的英明睿智，更會聽任德不配位者胡亂糟蹋。如果大家都從「我」出發，非維護自己的權益，絕不順從群體的要求。於是一指之大幾如脛，一脛之大幾如腰，上司要想頤指氣使，一呼百諾，不亦難乎！也正因為如此，它有效地制衡了上司。顯然，「無我」避免了決策過程的牽制和掣肘，但卻無法及時糾正群體的方向錯誤。「唯我」的決策確實有些磨蹭，但是它不容易犯方向性錯誤，即便出了問題也容易及時修正。

「我們」的最佳表現有如螞蟻軍團，遇山開路，逢水搭橋，死亡枕籍，前仆後繼。但是，作為一個物種，從恐龍時代延續到今天，鮮有進化。因為沒有自我和個體的訴求，更不可能有實現自我的創新，所以無論時間如何延續，這個物種就只能在原地徘徊。從「我們」起步的人類，自我意識越來越明確，個體自由、尊嚴和權益的邊界變得越來越清晰，越來越拓展。

「有我」的凝聚力貌似沒有「無我」的強大，因為個體的自我保全難免背離群體的要求。但群體尊重個體訴求的調整，可以以最高的效率，最大限度地避免個體的犧牲，從而進化得越來越快。不信，請看人類這幾千年，甚至200年的進化遠遠超過缺乏自我意識的前千萬年。更不用說，未來幾十年，在人工智慧的輔助下，人類的進化非常可能超過上帝最富有想像力的設計，不僅人機可以連接，器官再造，甚至生命永生。這就是「我」所能迸發出「我們」不可能有的創造力，不能設想在「我」的權益得不到充分保護，「我」能有自己承擔風險，而讓群體享有好處的創新動力。

「我們」其實只是「我」的初級和朦朧狀態，原始共有財產走向現代私有財產的觀念映射就是「無我」走向「有我」。這種演變不可能大家步調一致正步走，而是少數人率先進入「有我」，大多數人則緩慢地從「我們」中游離出來。如果社會繼續提倡「無我」的價值觀，則勢必阻滯多數人的進化，少數人則利用這種價值觀掠奪欺詐多數人。腐敗和愚昧正是財產歸「我」，與價值觀「無我」背離的摩擦，正是中國皇帝制度幾千年貌似「無我」的「忠君」，沉澱出陳寅恪所說的「上詐下愚」。

走出這個迴圈只能是社會接受和提倡「有我」價值觀，我就是獨立的存在，我是我的上帝，不是零件、工具和鋪路石。對宏大的關注必須落實在平庸的「我」上，對國家的熱愛在它保衛了屬於我的土地，而不是狗不嫌家貧，子不嫌母醜。政府存在的全部理由和神聖的職責要維護個體權益，只要一個個體的權益受到侵犯，就是整個群體的權益沒有保障。現代國家的最大威脅不是外部侵略，否則哪有小國的存在，而是內部侵權，所以現代社會需要的不是宏大壯觀的軍團，而是小民百姓的尊嚴。（作者為大陸大學教授）