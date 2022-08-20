國民黨副主席夏立言在中共軍演過後的敏感時刻赴大陸，招致諸多議論。但若是此行他能掌握契機，打開兩岸停滯不前的協商機制，未嘗不是有利兩岸關係的重要舉措。

國民黨執政期間兩岸逐漸解凍，在民國101年8月9日第八次江陳會談，完成簽署「海峽兩岸投資保障和促進協議」，於102年2月1日正式生效。但自105年，蔡英文當選總統後，兩岸失速降溫。依據投保協議處理的行政協處案件，從其前30至50餘件，劇降到個位數。兩海陸兩會原先之聯絡機制幾乎完全停滯。兩岸投保協議後續，還有十幾個子目項需要協商訂定，也陷於停頓。

依據投保協議，雙方的爭端不論是投資人與投資所在地一方爭端解決，或是投資商務糾紛，都同意由兩岸經濟合作委員會投資工作小組負責處理相關事宜。投資商務糾紛當事雙方可選擇兩岸的仲裁機構及當事雙方同意的仲裁地點，提交兩岸的仲裁機構，以仲裁方式解決爭議。投資人與投資所在地一方爭端也可由投資人提交兩岸投資爭端解決機構，通過調解方式解決。兩岸也分別規定了中華仲裁協會與中國國際經濟貿易仲裁委員會等機構，作為的兩岸投資爭端解決機構。

但是一些細部的規定，譬如調解受理之機構為何？是否聯合調解？台商是向台灣還是向大陸的機構提出？調解處理之費用如何？調解申請之提出，是否發生消滅時效中斷的效力？若調解不能成立，時效又將如何處理？調解可以如何處理，使生執行之效力？這些問題經多次深入討論，已經大致有所眉目，但105年4月在浙江嘉善，非常低調的會議之後，便戛然而止，以後不見進展。

蔡政府上台之後，兩岸相互看待之政策改變，大陸經濟發展情景變換，台商進入大陸投資之類別亦生變動。新台商進入有之，老台商退出有之。因而產生的爭議較前增加甚多，但投資爭端協處機制因欠缺細部的規範，變成無法實施，影響雙方產業經營者利益甚鉅。投資爭端之解決是針對兩岸人民的利益，無關政治。投資爭端協處機制欠缺的細部規範，其實只需負責兩岸投資爭端解決機構自行商定，報請各方主管單位核定即可執行，實在不牽涉兩岸現實情勢，應該可以儘早恢復。

近來因美國別有意圖之政治人物訪台，造成台海緊張。從糾紛解決之角度言，兩岸除商業與民事以外之糾紛，遲早應該設計一套解決機制。除了談判之外，調解（mediation）、調停（conciliation）、仲裁（arbitration），都是早已成熟的糾紛解決機制。兩岸糾紛不必讓其他國家說三道四，兩地政府不妨允許由華人社會自行籌組一個可以釐清事實，判斷對錯，中立客觀的組織，用以提供判斷（decision）或是諮詢意見（advisory opinion），應該是要開始考慮的方向。

通泰，否塞，是中國古來的智慧。天下事，沒有協商機制終究不是解決之道。（作者為中華民國仲裁協會理事長）