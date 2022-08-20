近日大陸駐美大使秦剛接受了美國主流媒體的聯合專訪，針對中美關係以及裴洛西訪台、香港問題等具體問題進行了坦率溝通，大陸媒體稱這次聯訪信息量巨大。不過通過官方公布的全文，其實很難從大陸一方的說法中找到新的表態，因為類似的訊息已經通過官方的各種層級傳達出來，反倒是美國各家媒體的提問本身，頗能一窺美國社會對當下中美之間種種問題的關切。

美媒特別提到陸方反制措施中有關氣候變化的問題，很多人認為中方的措施對美國影響有限，殊不知對民主黨政府來說，氣候變化議題已經是其神主牌之一，從歐巴馬時期到拜登時期皆然，拜登政府上台之後第一位到大陸訪問的高級官員，正是氣候特使凱瑞，可見美方對這一問題的重視，也亟待得到大陸方面的配合，實際上這也是中美之間合作作為順暢的一個領域。如今大陸暫停了這一領域的對話合作，拜登政府當然知道自己可能受到的衝擊，要知道過去幾年大陸為了應對氣候變化其實付出了巨大代價，能源結構乃至產業結構都在經歷變化。

除此之外，美媒也非常關心所謂「中國威脅」在期中選舉的話題性以及中美之間的諸多糾紛，當然最重要的關切莫過於大陸統一時間表的問題，他們迫切想要了解大陸是否已經加速推進統一進程，而他們的依據正是最近這一兩年兩岸局勢的快速變化。不得不說美國媒體的觀察還是非常敏銳，雖然表面上台美關係熱絡，交往層級不斷升級而大陸也只能被動因應，但從結果上看，大陸在台海問題上的主導能力愈來愈大，因此美國媒體已經開始關心起統一進程以及國際社會可能的反應，乃至統一後的安排。他們參考香港的例子，想要了解一國兩制在台灣實施的可行性，雖然他們是持批判或質疑立場，但依然能從中感受到他們已經逐漸接受了這一趨勢。

關心氣候話題和關心統一時間表之間看似沒有什麼關聯，實則有著潛在的交互影響。大陸在氣候變化問題上暫停與美國的對話，起因於裴洛西訪台，這是美國不顧大陸反對操弄兩岸議題而必須付出的代價，更重要的是，大陸有能力讓美國政府付出代價，這可是過去很難想像的。上一次美國眾議長訪問時，大陸只能對金瑞契表達口頭反對，但也只能作出讓步，避免事態擴大，現在大陸則可以採取連續措施並在軍事上取得新的突破。對此，美國媒體看得一清二楚，他們已經不懷疑大陸多次表態背後的真實性，而更為關心大陸的後續行動。

雖然秦剛還是以沒有時間表和推動和平統一給予回應，但顯然沒有說服他們，有記者就將之稱為外交辭令，顯然美國媒體心中確實也有了某種定見，認為大陸的行動已經近在眼前。現在台灣內部也有一些分析指出，未來5年是大陸武統的窗口期，過了5年之後美國的軍事準備或許可以完成，這一判斷或許也能契合美國輿論界傳遞出的弦外之音。