引發大眾關注的「數位中介服務法」草案公布後產生諸多爭議，其中納管對象、管制違法內容等面向更引發箝制言論自由的疑慮，台灣原生社群巴哈姆特指出，有時內容是否違法業者於第一時間恐難判斷，一旦刪文又可能遭到求償風險；年輕人常使用的PTT則批評自己並非商業平台，對於一些特別義務也難以履行，若被納管根本形同被逼迫關站。國家通訊傳播委員會（NCC）感受到社會輿論壓力，19日緊急喊停原訂25日舉辦的公聽會，表示將釐清各界意見後，再行辦理。

「數位中介服務法」草案爭議，除了內容之外，更可議的是執政黨心態。從2020年大選之後，執政黨多次在爭議聲中進行議題操作逆轉獲勝，自以為民意是可以一手掌握的，只要團結內部，加上發動側翼配合，所有事情都可以恣意妄為。

回想2018年九合一選舉由於「韓流」的帶動，執政的民進黨遭遇空前的挫敗，當時幾乎沒有人看好蔡英文總統能順利連任，黨內挑戰者賴清德民意支持度大幅領先；然而透過一連串高明的「操弄」，蔡英文順利擊敗賴清德取得競選連任資格，之後更由於「習五點」與「反送中」事件以及中美對抗形成，同時操弄「抗中保台」與「芒果乾」，獲得大量年輕人支持，以空前的817萬票當選連任。此後，執政黨彷彿找到讓芝麻開門的通關密語，一路過關斬將如入無人之境。

仔細剖析執政黨操弄民意的「通關密語」不過三招：一是透過操弄「抗中保台」，將反對力量抹紅；二是透過1450網軍與媒體側翼進行攻擊反對聲音；三是掌控司法體系封鎖反對力量最後反抗。

這個套路用之多年，關掉中天新聞台就是其中的典型作，最近法院判決誣指中天綁小吃店的洪博學有罪，說明了這個套路就是民進黨透過網軍造謠、抹黑，然後透過NCC用行政手段關掉中天的黑幕。這個套路的代表作就是2021年的四大公投，民進黨發現民調大幅落後，於是透過立法將公投與大選脫勾，然後依據上述通關密語操弄，順利完封在野勢力提出的四大議題。

在食髓知味後，更利用疫情大肆擴權，高端疫苗在沒有經過三期試驗就通過緊急授權，更以每劑881元高價購買；快篩試劑爭議中降低審查門檻讓小吃店變身為生醫公司，拿下16.5億元的政府採購案，富樂案更爆發試劑無法正確檢驗，但衛福部從上到下無人為此負責。如今才發覺陳時中將整個採購黑幕沒收，封存30年，連立法院都不能過問。

另外，利用促轉會與黨產會以轉型正義為名，除了打擊最大在野黨外，也攻擊他們認定的「附隨組織」，因此從婦聯會到救總一直到近期的救國團，在法院做最後判決之前就扣押人民組織財產，即使經過司法程序抗爭，然而司法早已成為執政黨工具情況下，幾乎無力抗爭。

直到近期，蔡英文總統更是甘冒大不韙，為了支持台灣大學學倫會認定抄襲的林智堅，不惜下令全黨「團結力挺林智堅捍衛清白」；掩蓋中共軍演時飛彈飛越台灣上空的事實；為了掩飾政府對救援留置柬埔寨國人不力與漠視，不惜抹黑抹紅網紅Bump及在野黨救援行動，甚至到機場搶人；為了掩飾農產品外銷以及檢驗不力，甚至不惜與信譽卓著的消基會隔空對罵。這一連串不可思議的舉措只有一個原因：執政黨已經贏到可以恣意妄為。

即使民進黨側翼都難以支持的「數位中介服務法」在爭議下暫緩推動，但如果民眾還有記憶，今年年初NCC力推的「數位通訊傳播法」不是也和「數位中介服務法」類似，甚至後者影響範圍更大，為什麼執政黨在「通傳法」受挫後，可以換個新包裝繼續推動掌控輿論的「數位中介服務法」？原因不難理解，執政黨在自以為可以掌控一切、操弄一切的情況下，最擔心就是輿論的反噬，因此「數位中介服務法」一旦通過，執政黨就可以高枕無憂萬年執政了。筆者不禁要問，我們真的要放任一個恣意妄為的執政怪獸嗎？

（作者為大學退休教師）