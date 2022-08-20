大陸海關總署日前以檢出禁藥為由，自今年6月13日起暫停台灣石斑魚輸入。消基會公布石斑魚檢驗結果，全數藥檢過關，同時批評部會首長刻意挑起兩岸敵意螺旋，藉此轉移焦點、避重就輕。農委會主委陳吉仲反批消基會「是中華人民共和國的消基會」，消基會董事長黃怡騰回嗆「你陳吉仲腦筋裡還有消費者保護嗎？」

裴洛西訪台對台灣實質幫助是什麼？裴洛西訪台前，農委會收到中國大陸宣布暫停輸入柑橘類，原因是有介殼蟲，但其實只要用燻蒸就可以解決了。陳吉仲說，這次受影響輸出中國的總出口值在7至8億元上下，處理目標包括柑橘類8000公噸、白帶魚5500公噸、竹筴魚1000公噸，過去一段時間，台灣文旦都可以賣到中國。但裴洛西訪台後，開始不行賣。農委會說希望回到兩岸農產貿易，針對技術性問題，用科學角度、國際規範解決紛爭。陳吉仲總是答非所問，無能解決問題。

蛋價又漲2塊，陳吉仲說是總量足夠、移動需求增加。經濟學移動需求增加是指價格不變而市埸需求增加，雞蛋總量是否足夠？陳吉仲說總量足夠，但蛋價為何漲2塊？

石斑魚因被大陸驗出含有禁藥遭禁止出口，陳吉仲卻說，我國一年進口約3萬公噸的鮭魚，國人只要減少吃2成至3成的鮭魚就可以解決石斑魚問題，還可以提升糧食自給率。解決石斑魚供過於求問題是要增加石斑魚行銷的數量，價格需求彈性大於一，替代性變大，降價或促銷或分散市埸。進口約3萬公噸的鮭魚是市埸需求，價格需求彈性小於一，替代性變小，為增加鮭魚行銷的收益，反而要提高鮭魚價格，石斑魚與鮭魚替代效果很小。陳吉仲只會唬弄，完全不懂經濟學。

陳吉仲之前面臨小麥漲價的時候，也曾呼籲民眾多吃炒飯，網友狂酸「救通膨的方法找到了，賣家不要漲價就好了」、「救股市的方法找到了，只能買不能賣就好了」、「救缺電的方法找到了，不要用電就解決問題」、「救台灣的方法找到了，把台灣賣給對岸，沒有台灣就解決了根本問題」。陳吉仲經常語出驚人，讓百姓想起「何不食肉糜」，不只換了位子換腦袋，還真的是不知民間疾苦！陳吉仲老是搞不清楚政務官的定位，又經常患行銷近視病。說穿了，這些不時腦霧上身的政務官就是蔡英文的愛將，只要政治正確，一切都合理合法，就像林智堅、陳時中一樣。（作者為東吳大學商學院兼任教授）