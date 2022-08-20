地方公職選舉起跑，民進黨主席蔡英文下令總動員，她宣達的主要訴求是針對複決綁選舉的議案，力求通過18歲以上民眾有投票權。這是立法院各黨一致支持的修憲案，現在被蔡英文拿出來炒作，目的無非是為了爭取年輕人選票。她領導下的民進黨，確實擅長打選戰，企圖利用修憲複決為民進黨低迷的選情再砌一塊磚，以鞏固其權力之牆。

大開違憲政策綠燈

蔡英文拆除權力障礙的意志與能量確實可觀。她執政近7年最大的「政績」，可說是拆除憲政機關運作機制所依恃的民主憲政精神，她閹割了行政權的專業性、立法權的自主性、司法權的獨立性以及監察權的超越性，她讓這些憲政機關喪失了民主憲政靈魂，成為效忠民進黨的御用機關。

蔡英文下達選舉動員令的同時，綠色色彩濃厚的監察委員高涌誠、田秋堇、趙永清提出的一項糾正案獲得通過，認定台東縣政府十餘年前濫用BOT協調機制，買回美麗灣開發案建物，使業者得免除其違約責任。這個糾正案雖非無的放矢，但也絕非是重大政務，而且十餘年前的舊案，現在卻被全由蔡英文提名的監察委員高高舉起，重重糾正。原因何在？如果當時的台東縣長不是黃健庭，現在擔任國民黨秘書長，掌選戰兵符，監察院也不至於把這盤餿掉的菜飯再端出來吃。

在此之前，同樣全由蔡英文提名的司法院大法官作成判決，行政院將完全屬於全台灣155萬農民集資建構的農田水利會之私人資產與水利設施，全部變成公有財產，並不違憲。憲法法院這樣荒誕的判決，認定行政院將其收歸國有完全合憲，引起各方譁然並嚴厲批判，咸認司法院大法官會議已經淪為「背書院」，為民進黨政府的諸多有違憲之虞的政策大開綠燈。

被蔡英文拆除憲政精神的機關，以立法院淪落為行政院立法局影響最大。由於民進黨掌握絕對優勢席次，毫不尊重立法院的自主地位，而使權力分立帶來的制衡機制蕩然無存，任何法案、議案、預算案只要民進黨一聲令下，無不照案通過。至於最高行政機關的行政院，執行執政黨的政策理所當然，但該有的行政中立與專業精神連帶被蔡政府摧毀殆盡，行政執行悉以民進黨的意志與利益是從。在黨的利益凌駕一切的作風之下，政府獨立機關的獨立性全被糟蹋蹂躪，中選會和通傳會匍匐地上任由民進黨指揮；連警政機關執法都有高度針對性，全以民進黨不豫的人與事為處置對象。

政府機關該有的超越黨派精神與獨立、自主機制，全都被蔡英文拆除盡淨，她的魔手更伸向理應校園自主的大學、獨立地位的媒體、公民社會，甚至連民進黨引以為傲的黨內民主也被她沒收了。

摧毀先輩40年奮鬥

台灣基於能源安全而來的多元性結構被她拆除了，她高唱「非核家園」的美麗口號，用以裝扮其為「進步價值」的追求者，卻罔顧無可避免的缺電危機。這種脫離現實的能源政策，迫使台電大量使用汙染嚴重的燃煤發電，大幅加重儲存期極短的天然氣發電比重，而使台灣陷入迫在眉睫的能源安全危機中。殊不知烏克蘭戰爭警醒一些原本準備廢除核電的國家，德國、日本、韓國都重訂能源政策，凍結廢核計畫。蔡英文不為所動，一意堅持廢核，而把台灣的能源安全徹底拆台了。

猶在延燒的林智堅抄襲醜聞，也是蔡英文基於一黨選情考量，不惜將校園自主的精神拆毀了，連學術龍頭台灣大學經過嚴謹比對與詢問程序所得出的結論，蔡英文都完全否定，堅持對幹到底。她只相信「小英男孩」的清白，以及指導教授、國安局長的狡飾詭辯，將學術倫理與專業判斷踩到腳底下。

蔡英文真是一個「民主總拆除師」，拆了台灣根基、命脈、福祉與安全之所繫的珍寶，讓台灣沉淪並陷入險境。民眾如果還不覺醒，不只民主先輩奮鬥了40年走出來的民主路會被她摧毀，最後恐怕連台灣生存發展的機會都會被她斷絕。