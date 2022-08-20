延誤疫苗採購的黑手，從前年底開始，就始終是衛福部不能說的秘密。如今，陳時中轉戰北市長後，曾經死守黑箱的他突然變了個人，要求大巨蛋檔案必須公布；與此同時，卻又被抓包卸任衛福部長前竟將疫苗採購專案封存30年。陳時中的信用，顯然已被自己的兩套標準給戳破。

2020年初新冠疫情爆發，到了下半年，台灣東洋率先積極洽談引進BNT疫苗來台；但當時傳出在綠營派系利益下，有立委出手讓東洋出局，再介入疫苗採購，結果卻因中資問題卡關，一來一往間，導致台灣錯失疫苗採購的黃金時機。

直到去年4月，隨3+11政策引爆諾富特群聚感染，掀起本土大規模疫情，台灣卻陷入無疫苗可打的險境，焦頭爛額的蔡政府為紓解民怨，以趕鴨子上架的方式，讓僅有二期期中分析數據的高端取得EUA，填補疫苗政策破網。

從疫苗採購到3+11政策，盡是充斥人謀不臧的敗行劣跡。作為民主國家，國會監督政府是天經地義，但每當外界心生質疑，從陳時中到蘇貞昌，總拿「合約保密」當擋箭牌；被追問責任，還要媒體去問監察院。

陳時中如今卻反過來指控北市府對大巨蛋案缺乏公開透明，揚言當選市長將公布檔案，完全忘了自己口袋還藏了多少本「密帳」，這種罵別人黑箱、自己搞黑箱的雙標，令人納悶。

如今，審計部針對疫苗採購專案進行查核，意外發現衛福部已將相關公文列為密件，直到民國140年才解密，陳時中的「封存紀」到底賣什麼膏藥，背後糾葛了多少難以見光的利益，似乎也已不言可喻。