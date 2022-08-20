拜登總統簽署生效的《晶片法案》，目的在提升美國本土製造晶片比重、保障供應鏈安全，並解決國內失業率。同時也體現了拜登政府對大陸「投資、結盟和競爭」的三分法思路，是美國對中國經濟競爭、科技脫鉤過程中的又一次標誌性事件。

擺脫依賴用技術攻堅

《晶片法案》及近期公布針對包括EDA軟體在內的4項技術出口管制措施，將對大陸晶片產業造成巨大衝擊。法案規定，獲得資金補貼的晶片企業，未來10年內不能在大陸增產小於28奈米的先進製程晶片。此外，美國主導「CHIP4」，準備與日本、韓國和台灣形成封閉性質的半導體供應體系和產業聯盟，將造成大陸獲取晶片技術、設備、資金和人才資源的難度更大，競爭力更趨弱。

但長期來看，外部壓力會加速大陸晶片本土替代進程，若應對得當，未必不能走出困局，且可能迎來更廣闊的行業發展前景。從基礎與優勢面來看，大陸是全球產業配套最齊全、晶片市場規模最大的國家。2021年大陸晶片消費額超過1900億美元，占全球消費額近4成，預計到2030年有望達到5成。此外，大陸擁有全球最大的工程師隊伍、成熟的工業生產水平和完備的基礎設施，政府重視並不斷改善投資經商環境，在全球晶片市場具有不可替代性和競爭力。

美國自2018年開始在關鍵技術上對大陸實施精準遏制，迫使大陸更加重視晶片業自主替代和產業鏈安全。大陸領導人一再強調，核心技術、關鍵技術要靠自己，並設定2025年國產晶片自給率70%目標。為打好技術攻堅戰，擺脫對外國的依賴，建立自己的半導體供應鏈，大陸從中央到地方，大力推出支持晶片業發展政策，尤其北京證券交易所鎖定科創板，重點扶持「專精特新」小巨人企業，有利於更多社會資本湧向晶片、半導體行業。

當前全世界增長最快的20大晶片企業，大陸占19個，預計到2024年大陸將建設31座大型晶圓廠，占全球新建晶圓廠的一半。中芯國際在美國制裁下將技術提升了兩代，7奈米晶片開始量產，中芯今年第2季淨利潤優於分析師預期，顯示大陸晶片業是可以走出自立自強之路。

以改革激發內生動力

在美國科技脫鉤遏制中國策略下，首先要突破的是自身內部瓶頸。晶片研發與生產是大型的系統工程，是從基礎的物理、化學、光學、材料科學，一代一代累積出的成果，是綜合科研能力的較量。晶片的生產更是一種文化的總和力量，從工程師的工作態度到與上下游建立分工合作機制的企業文化，都需完備，不能一蹴而成。

大陸晶片製造被「卡脖子」，關鍵在於原始創新能力不足。尖端科技的突破與文化養成，需要大量基礎科學研究的點滴累積，穩定的科技和金融政策、良好的基礎科研環境、健全的知識產權保護體系與雙贏的企業文化。大陸今年開始實施基礎研究10年規畫，將提高基礎研究經費占研發經費比重，並實施科技體制改革3年攻堅方案。只有用長期、踏實地投入基礎研究、負責任的工作文化與追求雙贏的組織文化的養成，才能從根本上解決「卡脖子」問題。

自2016年美國對中國展開制裁，大陸無法購買任何先進製程設備，就決心打技術攻堅戰，建立自己的半導體供應鏈，大陸晶片業在政策加持和市場需求下，迎來了投資熱潮，但在運動式發展下，出現炒作圈錢、爛尾項目、投資浪費等現象。最近陸續傳出5位國有半導體基金高管涉貪被捕，晶片反腐風暴凸顯北京治理的決心，大陸須記取教訓。

全球化已發生變化，大陸不再如過去般容易獲取國外資源，因應變局，大陸既需要以改革激發內生動力，也需要以更開放的態度和更靈活的方式，與各國推進科技合作、招攬全球人才。大陸須繼續推動自由貿易，以更開放的格局因應美國的遏制。