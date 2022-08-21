韓戰於民42年（1953）7月27日結束後，彭德懷於民43年（1954）出任大陸國務院副總理兼國防部部長、中共中央軍事委員會副主席，他任內的民47年（1958）8月23日，解放軍炮轟金門，是為著名的台海823炮戰，彭德懷也是主要支持者之一。

金門823炮戰發生的背景，一因是年（1958）春中共總路線和大躍進的口號，已響遍大陸各地，同年5月，中共八屆二中會議也肯定了「大躍進」的方針，要工農生產超英趕美，震驚世界的炮戰若能一舉擊垮金門，無異給大陸偉大的三面紅旗運動──總路線、大躍進、人民公社祭旗祝賀。不意金門的防務，在國民政府陸、海、空三軍英勇護衛及美國在中（中華民國）美防禦條約的協防下，解放軍並未占到便宜，金門與馬祖兩島屹立如故，乃轉而專心搞三面紅旗運動去了。

823炮戰後的民48年（1959）7月14日，中共在江西廬山召開當年的中央政治局擴大會議，檢討近期工作成效，彭德懷寫了一份「萬言書」給毛澤東。這份「萬言書」，字數不少，就不抄錄了。大致說來，彭德懷是國務院副總理兼國防部長，地位不低了，但他信中的語氣，還是相當溫和婉轉，極有溫、良、恭、儉、讓的樣子。他書中首先肯定民47年（1958）「大躍進」的方針是正確的，但接著指出了「大躍進」的問題：「浮誇風氣較普遍地滋長起來」、「小資產階級的狂熱性，使我們容易犯左的錯誤」。

彭德懷續說：「1958年的基本建設，現在看來有些項目是過急過多了一些，分散了一部分資金，推遲了一部分必成專案，這是一個缺點」，「1959年（指躍進了一年以後）就不僅沒有把步伐放慢一點，加以適當控制，而且繼續大躍進，這就使不平衡現象沒有得到及時調整，增加了新的暫時困難」；最後彭指出：「我覺得，系統地總結一下我們去年下半年以來工作中的成績和教訓，進一步教育全黨同志，甚有益處。

其目的是要達到明辨是非，提高思想，一般的不去追究個人責任。反之，是不利於團結，不利於事業的。」毛先生把彭的這份「萬言書」印發給出席人員研閱後，得到人民解放軍總參謀長黃克誠，中共湖南省委第一書記周小舟及外交部副部長張聞天等的支持，支持的意思是可否暫時不要大躍進了；張聞天甚至作了3個小時的發言，用了更精確的理論和資料批評大躍進、人民公社是左傾錯誤，主張發揚黨內民主，支持彭德懷。

結果，或不該寫這封信吧，這封「萬言書」被認為是反對三面紅旗，亦即反對總路線、大躍進、人民公社。彭德懷被定名為「彭、黃、張、周反黨集團」之首，接著撤銷了國防部長等職務，其職務由林彪接任；旋指定移居北京郊外的吳家花園。民54年（1965） 彭67歲時被下放，任命為成都西南「第三線」建設委員會第三副主任（毛澤東說：「第一線是沿海，包鋼到蘭州這一條線是第二線，西南是第三線。）。下放不過一年多，民55年（1966）12月，北京地質學院造反派王大賓等紅衛兵，在江青的授意下，前往四川成都，把彭德懷強行綁架後，乘坐火車押回北京關押。

民56年（1967）7月9日，韓愛晶（文革五大學生領袖之一）在康生和陳伯達的支持下，強行對彭德懷逼供和毆打，聲稱「審鬥會」，要「刺刀見紅」，要彭德懷交待「你為什麼在廬山會議上寫信反對『三面紅旗』？」「你為什麼反對毛主席？」彭德懷被「打翻在地」7次，前額受傷出血，第五和第十肋骨骨折；李鐘奇（解放軍少將，曾被彭批評）還當眾打彭德懷耳光。民63年（1974）9月，彭德懷因直腸癌，身體狀況急劇惡化，去世前他希望見離異的妻子浦安修一面，但當時正在北京師範大學圖書館，進行勞動改造的浦安修拒絕見他。至10月時，陷昏迷狀態，於民63年（1974）11月29日逝於北京人民解放軍總醫院，享年76歲。

當彭德懷下放到成都任第三線副主任的時候，當地一位93歲老者馬識途先生，詩贈彭德懷七律一首：

彭大將軍誰復識，燈前白髮老衰翁。

為民請命千秋範，立馬橫刀百代功。

皎皎易汙隨處是，嶢嶢必折古今同。

任他朔北霜風勁，豈撼長城鐵甲松。

段德昌和彭德懷，或許是那個時代許多有志青年的縮影，故事感人，令人心中有戚戚然。在那個時代，當然還有許多不同派別、不同立場，類似的或相反的故事，實不勝其述說也；浪花並未淘盡英雄，是非成敗亦似未轉頭而空，近世多少事，仍待回顧中！

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】