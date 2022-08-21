古天樂自己當監製和主演的科幻大片《明日戰記》，8月5日在大陸正式上映，8月12日該片的IMAX版本在全國IMAX影院上映。

《明日戰記》被稱為中國首部科幻機甲爽片，不過可能由於檔期，宣傳，題材等諸多原因，票房不及預期，古仔很可能要賠很多錢。

這部電影中有一個指揮中心。

吳倩扮演的小綠就是指揮中心的成員。這部電影殺青已有五年時間，拍這部電影的時候，她應該還沒有和張雨劍結婚生子。

指揮中心裡還驚見了台灣演員吳承洋，但只有幾個鏡頭，不過有一兩句對白。片尾字幕中，他的名字叫吳子浩，這是他之前的藝名——可見這部電影拖了有多久。

《明日戰記》於2017年夏天殺青，距離現在已經整整五年的時間啊，演藝圈其實已經有點物是人非了。

吳承洋和古仔在殺青宴。（網路圖片）

吳承洋今年33歲，他畢業於台灣戲曲學院，進入演藝圈的時候也演出了一些角色，比如《剩女保鏢》。

某次吳承洋在電視台表演，被打造過5566、183club的著名經紀人孫德榮發現。孫德榮介紹吳承洋加入了一個叫super131的男子團體，取藝名叫吳子浩。super131在很多綜藝節目亮相，吳子浩表演拿手的後空翻，曾在芒果台的《快樂大本營》演出。不過這個團體2014年就解散了。

之後吳子浩與團體成員柯家豪（子豪）和李冠星組成新團體「超級天團 Super Group」，不過也不了了之。2015年他去服兵役，2017年退伍重回演藝圈，《明日戰記》是他退伍後的第一個作品，當時他還沒改名叫吳承洋。

吳承洋同期拍了《比悲傷更悲傷的故事》，扮演唱片公司工作人員小游，就是他把宋媛媛的歌推薦給了天後A-LIN的。所以這次《明日戰記》已經不是吳承洋第一次出現在大陸大銀幕了。

2019年是退伍兩年的吳承洋的大爆發之年。這一年春節眾星雲集的賀歲片《大三元》中扮演拳擊手阿凱。

2019年4月，由CHOKOTV自製的BL網劇《HIStory》系列劇來到了第三季，前兩季都非常成功。第三季分為《圈套》和《那一天》兩部。吳承洋在《圈套》中扮演男主角，黑幫少主唐毅。

《圈套》過後，吳承洋在一定範圍內大紅，可惜《明日戰記》本來計劃那年暑假上映的，不然還可以添一把熱度。

《圈套》。（網路圖片）

2020年在台灣爆紅並創下超高票房的電影《刻在你的心底的名字》，吳承洋扮演陳昊森角色阿漢的哥哥阿明。

其實呢，自2017年台灣興起的BL網劇熱潮，讓很多鮮肉男演員有劇可拍甚至出名，但如何轉型，卻是擺在他們面前的一道課題。

比如陳昊森出道就是BL劇《紅色氣球》，雖然院線片《刻在你心底的名字》還是BL題材，但他轉型迅速，躋身一線小生行列。這樣成功的例子還包括宋柏緯、范少勳、施柏宇等。

但吳承洋顯然轉身或者說轉型，就缺了那麼一點點後勁。之後他就客串了一部《覆活》，然後2020年主演了一部迷你劇《位！你在等我嗎？》。

2021年吳承洋在台灣演出音樂劇《阿堯shemenayha!!》。

吳承洋也經營著大陸的社交平台，開了八個月，粉絲只有300人……

這個暑假悄咪咪地在大陸有作品的台灣演員，還不止吳承洋一個人。這幾天特別火的仙俠劇《蒼蘭訣》，還看到了在台灣已經消失好幾年的男演員林柏叡。叡的發音和睿一樣，也有睿智的意思。

林柏叡在《蒼蘭訣》中扮演的是男四號觴厥。

林柏叡在《蒼蘭訣》中扮演的是男四號觴厥。（網路圖片）

其實，對在大陸不出名的台灣男演員來說，能在一部製作規模比較大的仙俠劇中演到男四號，已經是非常不容易的事情了。

回到現代妝的林柏叡，是相當有特色和辨識度的帥哥，甚至那種有點邪的帥，讓人想起當年的港圈帥哥陳老師。

林柏叡2014年出道，參加大陸的選秀節目《中國好男兒》，獲得全國十強。

同一年在大陸也有上映的台灣電影《等一個人咖啡》，他扮演籃球隊長仙道。因為他外形酷似日本漫畫《灌籃高手》中的仙道彰，於是被找去演了這個角色。這次之後，他有了當演員的想法。

服完兵役之後，林柏叡正式成為演員。他正式入行的時候，也正好遇見2017年台灣BL網劇熱潮初起的時候，他出演了一部《深藍與月光》。

2018年，導演柯翰辰把自己2004年的經典偶像劇《斗魚》翻拍成電影版，男主角於皓就是由林柏叡扮演的。

當年《鬥魚》上映的前後，還傳出林柏叡和同片女主角王淨的緋聞。不過緊接著林柏叡就宣佈和女星雷婕熙已有一個女兒，只是兩人已經分手，但會共同撫養女兒。

一個27歲，事業剛剛開始起步的鮮肉男演員，竟然這樣曝自己的猛料，也等於毀了大好前程。

林柏叡自此在台灣娛樂圈消失。之後，他開始了「北漂」的生涯，不是台北，而是北京。

他在大陸拍攝的第一部電影《逐風者》至今仍沒有消息。

2020年，他的第一部網路電影《鬥破亂世情》播出，他扮演呂布。

然後，他演了劉以豪和沈月主演的《我親愛的「小潔癖」》，扮演劉以豪的助理。

他還是2021網路電影版《射鵰英雄傳之九陰白骨爪》的楊康，不過這部網路電影中楊康是很小的角色。

今年3月，他和台灣女演員安唯綾合作的網路電影《長江妖姬》上線。

雖然台灣演員「北漂」，很多都得從低成本的網大、網路劇開始拍起，但林柏叡已經很幸運，兩年就拍到《蒼蘭訣》這樣的熱門劇，未來可期。

只是很可惜，明明是一張「電影臉」，30歲之前，他卻只當了一次電影男主角。（台片所）

明明是一張「電影臉」，30歲之前，他卻只當了一次電影男主角。（網路圖片）

（本文來源：「映畫台灣」公眾號）