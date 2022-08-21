美國眾議院議長裴洛西8月初訪台，對於已處戰略競爭緊張的中美關係造成新一輪的挑戰外，也讓處於失聯、摩擦乃至對撞多年的兩岸關係與台海情勢，增添更多的不確定性因素。

儘管中共解放軍東部戰區於8月10日宣布「近期在台島周邊海空區域組織多兵種部隊系列聯合軍事行動，完成各項任務」，卻也同時表示「戰區部隊將緊盯台海形勢變化，持續開展練兵備戰，常態組織台海方向戰備警巡，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

台灣民眾對裴洛西訪台及軍演的看法

對於這次裴洛西訪台，以及因此引發軍事行動層級實已超過第三次台海危機的解放軍對台軍演，身處風暴核心的台灣民眾究竟如何看待，又是否符合北京當局所期望達到的某種政治效果，確實值得探討。

根據日前「財團法人台灣民意基金會」公布的民調結果顯示，即使裴洛西訪台引發解放軍對台軍演，包括於台海周邊劃設形同「類封鎖」的演習區，派遣大量戰機跨越海峽中線，雙方軍艦彼此近距離對峙，甚至多枚彈道飛彈直接飛越台北上空的緊張情勢，仍有高達52.9%的受訪者對裴洛西訪台表示「歡迎」之意，而傾向「不歡迎」者僅占24.0%左右。

此外，當問及「如果知道中共會因裴洛西訪台而發動大規模軍演，您覺得台灣是否就應拒絕她來訪」的問題時，認為「不應該拒絕」者高達52.9%，較認為「應該拒絕」的33.6%高出了19.3個百分點。顯示超過半數的台灣民眾願意承受因裴洛西訪台，可能引發來自對岸的軍事壓力。

若進一步問及對於這次解放軍對台實彈演習是否感到害怕時，感到「害怕」者只佔17.2%，傾向「不害怕」者高達78.3%；其中表示「一點也不害怕」的比例，竟佔全體受訪者的45.0%。當國際社會擔心台灣成為下一個烏克蘭，而解放軍的對台軍演將可能引爆台海衝突之際，對於台灣人民如此「淡定」的表現，也確實讓CNN等在台外媒記者感到相當的意外，彷彿看戲的觀眾比戲中的人們還要緊張。

對於台灣民眾這樣的反應，或許是因民調執行的時間為8月8日至9日，此時最緊張的8月4日至7日演習已經過去，該有的威嚇劇本已經展現在台灣民眾的眼前—飛彈凌空穿島入洋，空襲警報沒有響起，民眾的生活也似乎沒有受到影響，空氣雖然可能令人感到沉悶，但或許對岸對台軍事威嚇已非一天、兩天的事，而是已成為再熟悉不過的日常，雖然機艦的架次與數量增加了，距離台灣本島也更近了，甚至飛彈都已從頭頂上越過，但畢竟日子終究還是要過。只不過，這究竟是出於冷靜、自信，或夾雜著些許的無奈或憤怒，也值得進一步探究。

戰備警巡常態化 民意反應與安全現實落差

台灣民眾對這次解放軍對台軍演所表現出的無感、無奈，甚至反感，並無法充分反映出台灣安全此刻正遭受進一步擠壓的現實，也與第一線的國軍官兵，尤其是過去這段時間經常處於待命出勤，或在空中，或在海上與對岸機、艦進行長時近距監控的第一線官兵所面臨的身心壓力，形成相當程度的反差。

換言之，這份民調反映出的民意主觀結果，與台灣所面臨安全處境惡化的客觀現實，兩者是存在差距的，而後者才是政府所要認真面對的課題。

尤其，觀察自8月11日以來，解放軍戰機每天仍然跨越海峽中線的行動，以及中共軍艦於台海周邊海域活動常態化的現實，雖然兩岸軍方均保持高度克制、專業與紀律，避免出現任何擦槍走火的意外情況。但所謂的「常態組織台海方向的戰備警巡」，雖未必會立即升級為直接的衝突或戰爭，甚至形同解放軍機艦主動進入國軍防空、反艦飛彈的射程內，但對台灣整體安全與發展的長遠影響，卻是不容輕忽的。

儘管有外媒引述澳洲戰略政策研究所（ASPI）高級研究員大衛•烏倫觀點指出，「上海、大連、天津等港口都依賴台灣附近海域的航道，如果封鎖引起美國的挑戰，台灣海峽就可能被指定為交戰區，最終令中國自食經濟惡果。」但美國學者任雪麗則認為，「美國建設能力之目的，不是在台海戰爭中獲勝，而是在威懾，預防台海戰爭的爆發。因為只要戰爭開始，其帶來的災難將落在台灣人民身上，他們幾代人的生活將被摧毀。」

即使戰爭沒有發生，但若一旦國際社會認為台海戰爭未來幾年終將不可避免，不僅將升高保險公司對於航經台海周邊航運的保費，也將影響企業對於台灣，也包括同樣可能淪為戰區的大陸東南沿海的投資與運營，甚至加速相關產業與人才的外移，使兩岸雙方成為台海戰爭風險下的共同受害者。

因此，如何促進台海地區的和平與穩定，才是兩岸共同安全與利益之所在，而這也才是兩岸的政治家們所應冷靜思考並認真回答的歷史答卷。

（作者為兩岸政策協會秘書長，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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