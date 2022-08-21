美國前總統川普，位於佛羅里達州的住宅海湖莊園，在8月8日被聯邦調查局（FBI）的探員搜索，時間長達8小時，並帶走27箱文件（11箱是機密文件）。雖然川普當時人在紐約市，但這仍是美國建國將近250年以來，第一次有卸任總統的住宅，被司法部進行搜索，具有憲政和法律層次上的意義，且已造成政治對立與社會分裂的重大影響。

在憲政層次上，由司法部長簽署下令，發動搜索川普前總統在佛羅里達州的住宅，川普在推特發文，強力譴責。由於拜登總統在第一時間表示，自己不知道搜索的事情，再加上川普卸任前，涉嫌將「核子（武）文件」（nuclear documents）及其他機密資料攜帶回家，史無前例的搜索，已經是憲政問題。

在法律層次上，依據1978年制定、2014年修訂的「國家檔案法」，總統的郵件、文件、電子郵件等所有的檔案，都必須保留，由國家檔案局管理；如果要銷毀文件，也需要書面的授權。且因涉及核武機密等級的資料，茲事體大；司法部長被迫親自出面，公開出示搜索令，以取信於美國人民。此外，所搜索到各種機密文件的清單，也要川普與法律團隊檢閱簽名；雖然做為總統，可以將機密資料解密或降低機密等級，即便是如此，為什麼只帶這些資料離開白宮，啟人疑竇，也有待司法調查。如果川普有違法的事實，最嚴重的將是喪失競選公職的資格，而這無異是另一場政治風暴的開始。

過去兩個月，美國的司法與法律事件不斷，社會問題逐漸演變使得政黨對峙，更進一步的兩極化。從聯邦最高法院宣告墮胎合法權回歸各州，槍枝管制引發兩黨爭議，人蛇集團和非法移民的問題嚴重，甚至使得共和黨籍的州長，將非法移民以大型巴士，直接送往首都華府和紐約，政治齟齬和社會分裂，在11月8日期中選舉之前，本來就已經形同水火。

由於期中選舉要改選眾議院全部的435位眾議員、100位參議員裡面的34位參議員（20位共和黨籍），以及50個州裡面的36位州長（20位共和黨籍）、還有三個領地的行政首長選舉，說今年的期中選舉，是超級的期中選舉，亦不為過。也正因為如此，川普前總統早就投入各州的各級選舉活動，從支持特定候選人參與黨內初選的提名輔選，到積極出席受到聯邦法令規範的「保守政治行動委員會」（conservation political action committee, CPAC），大力鼓舞全美國忠誠川粉的熱情，爭取政治獻金的募款以外，還協助自己推舉的人選在黨內勝出，代表共和黨出征各級的選舉，以奠定2024年捲土重來，東山再起的根基。

8月上旬爆發出來的海湖莊園搜索案，無論川普是否因為帶走「絕對機密」等級的文件，就算成案進行審理的期間，不但曠日費時，還夾雜著鏖戰多時2021年1月的國會暴動案。11月8日的期中選舉在即，搜索案的影響所及，一方面，「武器政治化」（weaponized politicization），讓黨同伐異的政治攻防成為「新常態」；另一方面，社群媒體臉書和自創「真理社會」（Truth Social）平台的文字動員，使得同溫層「子彈上膛」（Lock and Load）和「我們在戰爭中」（We are at war），全美各地的凝聚力量，有增無減。

回顧兩年前11月的總統大選，共和黨、尤其是川普的支持者，都認為自己一覺睡醒，原本領先的川普，反而變成落選。這種集體的強烈被剝奪感，最直接的反應就成為去年1月6日，極端的支持者攻進國會山莊，釀成重大的政治事件。如今川普在佛州的住宅被搜索，火上加油。

而同時，不僅兩黨競爭將更加激烈，共和黨內的挺川派和溫和派，同室操戈的煙硝味，其實也是壁壘分明。明年是兩黨總統參選人的黨內初選年，政治性的司法案件，勢必還是令人矚目的焦點。另一方面，「敵我分明」的政治氛圍，在政治人物、社群媒體、動態事件、乃至於選戰攻詰的推波助瀾之下，兩軍對陣，並不是用政黨黨籍劃分，而是用不同的立場與態度，尤其是旗幟鮮明的集結在具有個人魅力的政治人物的陣營，不但影響深遠，寫下歷史的這次搜索案，後續的發展如何，正在刻劃著美國政治的新面貌！