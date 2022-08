美國前總統川普,位於佛羅里達州的住宅海湖莊園,在8月8日被聯邦調查局(FBI)的探員搜索,時間長達8小時,並帶走27箱文件(11箱是機密文件)。雖然川普當時人在紐約市,但這仍是美國建國將近250年以來,第一次有卸任總統的住宅,被司法部進行搜索,具有憲政和法律層次上的意義,且已造成政治對立與社會分裂的重大影響。

在憲政層次上,由司法部長簽署下令,發動搜索川普前總統在佛羅里達州的住宅,川普在推特發文,強力譴責。由於拜登總統在第一時間表示,自己不知道搜索的事情,再加上川普卸任前,涉嫌將「核子(武)文件」(nuclear documents)及其他機密資料攜帶回家,史無前例的搜索,已經是憲政問題。

在法律層次上,依據1978年制定、2014年修訂的「國家檔案法」,總統的郵件、文件、電子郵件等所有的檔案,都必須保留,由國家檔案局管理;如果要銷毀文件,也需要書面的授權。且因涉及核武機密等級的資料,茲事體大;司法部長被迫親自出面,公開出示搜索令,以取信於美國人民。此外,所搜索到各種機密文件的清單,也要川普與法律團隊檢閱簽名;雖然做為總統,可以將機密資料解密或降低機密等級,即便是如此,為什麼只帶這些資料離開白宮,啟人疑竇,也有待司法調查。如果川普有違法的事實,最嚴重的將是喪失競選公職的資格,而這無異是另一場政治風暴的開始。

過去兩個月,美國的司法與法律事件不斷,社會問題逐漸演變使得政黨對峙,更進一步的兩極化。從聯邦最高法院宣告墮胎合法權回歸各州,槍枝管制引發兩黨爭議,人蛇集團和非法移民的問題嚴重,甚至使得共和黨籍的州長,將非法移民以大型巴士,直接送往首都華府和紐約,政治齟齬和社會分裂,在11月8日期中選舉之前,本來就已經形同水火。

由於期中選舉要改選眾議院全部的435位眾議員、100位參議員裡面的34位參議員(20位共和黨籍),以及50個州裡面的36位州長(20位共和黨籍)、還有三個領地的行政首長選舉,說今年的期中選舉,是超級的期中選舉,亦不為過。也正因為如此,川普前總統早就投入各州的各級選舉活動,從支持特定候選人參與黨內初選的提名輔選,到積極出席受到聯邦法令規範的「保守政治行動委員會」(conservation political action committee, CPAC),大力鼓舞全美國忠誠川粉的熱情,爭取政治獻金的募款以外,還協助自己推舉的人選在黨內勝出,代表共和黨出征各級的選舉,以奠定2024年捲土重來,東山再起的根基。

8月上旬爆發出來的海湖莊園搜索案,無論川普是否因為帶走「絕對機密」等級的文件,就算成案進行審理的期間,不但曠日費時,還夾雜著鏖戰多時2021年1月的國會暴動案。11月8日的期中選舉在即,搜索案的影響所及,一方面,「武器政治化」(weaponized politicization),讓黨同伐異的政治攻防成為「新常態」;另一方面,社群媒體臉書和自創「真理社會」(Truth Social)平台的文字動員,使得同溫層「子彈上膛」(Lock and Load)和「我們在戰爭中」(We are at war),全美各地的凝聚力量,有增無減。

回顧兩年前11月的總統大選,共和黨、尤其是川普的支持者,都認為自己一覺睡醒,原本領先的川普,反而變成落選。這種集體的強烈被剝奪感,最直接的反應就成為去年1月6日,極端的支持者攻進國會山莊,釀成重大的政治事件。如今川普在佛州的住宅被搜索,火上加油。

而同時,不僅兩黨競爭將更加激烈,共和黨內的挺川派和溫和派,同室操戈的煙硝味,其實也是壁壘分明。明年是兩黨總統參選人的黨內初選年,政治性的司法案件,勢必還是令人矚目的焦點。另一方面,「敵我分明」的政治氛圍,在政治人物、社群媒體、動態事件、乃至於選戰攻詰的推波助瀾之下,兩軍對陣,並不是用政黨黨籍劃分,而是用不同的立場與態度,尤其是旗幟鮮明的集結在具有個人魅力的政治人物的陣營,不但影響深遠,寫下歷史的這次搜索案,後續的發展如何,正在刻劃著美國政治的新面貌!