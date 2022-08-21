國民黨的黨副主席夏立言訪問中國，20日結束10天的隔離，會從21日開始，進行關懷台商的行程，傳出會安排在上海跟國台辦主任劉結一等中國涉台官員會面，而民進黨先指責此行時機與必要性，日前又提出國民黨若不能藉此機會表達維護國家主權立場就是個賣台政黨。 筆者以孔明祭周瑜為例建議夏副主席言所當言為所當為，當務之急應該化解兩岸敵對態勢與危機，協助台商台生在大陸生活，協助台灣產業暢通大陸市場。

公元210年周瑜討回荊州不成，反而被諸葛亮戲耍活活被氣死，讓剛剛結束赤壁之戰的劉備孫權兩陣營關係異常緊張，諸葛亮決定過江到柴桑弔祭周瑜，連劉備都知道風險力勸他不要前往，東吳諸將更是磨刀霍霍，欲將孔明誅殺獻祭周瑜亡魂，但諸葛亮毫無所懼前往祭悼，一段唱作俱佳的「哭周瑜」，化解了東吳的怨恨，更確保了「孫劉抗曹聯盟」的穩固。

雖然夏立言一行選在中共軍演後出訪，在台灣除了引發執政黨惡意攻訐揶揄外，黨內青壯勢力與縣市長也所批評，但在兩岸關係如此緊張的狀況下，誰能為在大陸200多萬台商、台生權益說話？台灣農漁民及產業界外銷市場誰關心？兩岸緊張關係和台海兵兇戰危有誰嘗試與對岸溝通化解？

執政黨說夏立言等人不能出賣台灣，要跟中共說出中華民國維護國家主權立場。諸葛亮前往柴桑的主要目的，一是鞏固兩陣營合作抗曹，二是維護劉備陣營在荊州的現況，我想如果孔明一到柴桑就大聲說：「荊州是我們的，東吳別肖想拿回來了。」「孫劉就是要結盟，否則曹操一來大家都完蛋。」那麼他此行目的可能達成嗎？大概只會落得身首異處的下場吧！況且在野的國民黨哪有能力出賣台灣？

當然夏立言此行除了設法達成目標外，絕不能有損台灣利益，這是無庸置疑的，相信經歷外交官、國防部次長及陸委會主委的長期歷練，自會謹小慎微不會做出有損台灣民眾與國民黨尊嚴與利益的事，一如孔明過江弔祭周瑜，明知危險重重、明知黨內外批判嚴厲，但為了民眾與國家利益還是千萬人吾往矣，這總比執政黨隔海叫罵，對台商台生甚至營救在柬埔寨國人無助於事，只能自己喊爽，來得具體有用多了吧！也有人說此行時機不宜，請問如果9月去、10月去、11月去、明年去，民進黨就不罵了嗎？既然執政黨都會惡意攻訐，又無力於改善兩岸關係幫助國人，那還不如早日處理，儘早降低兩岸緊張關係，幫助在大陸的台灣人。

最後，筆者還是要給夏副主席三個建議：一、定期定點公開行程與對話內容：在每一個訪談地點結束後或一段時間，應召開記者會向外界及國人說明行程、談話內容及具體成效，以化解黨內外疑慮；二、不必排斥與大陸官方接觸：要化解兩岸衝突降低兩岸緊張關係，可能要和大陸對台單位負責人或更高層接觸，只要目的純正，形成與談話公開，不必忌憚外界閒言閒語；三、返台除召開記者會外應下鄉說明：返台後不要只在台北或中央黨部召開記者會交代行程，建議更要組成說明團，下鄉到各地說明對台灣農漁民及台商台生爭取哪些權益？獲得那些成果？

執政已經6年的民進黨，既然無力與對岸溝通，也無能協助台商台生，無法協助農漁民與廠商拓展外銷市場，連被騙到東南亞當「豬仔」的年輕人也救助無力，剩下的只能將一切不利執政黨的證據封存30年，但台灣不能封存30年，筆者期盼夏立言此行獲致豐碩成果，這才是台灣之福、民眾之福。（作者為大學退休教師）

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