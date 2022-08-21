我於去年7月21日施打了第一劑的AZ疫苗，10月8日第二劑AZ疫苗，今年的1月28日第三劑莫德納疫苗，7月29日第四劑Novavax(諾瓦瓦克斯)疫苗，雖然施打了四劑疫苗，仍然抵抗不了病毒的高傳染力，不幸於8月8日晚上喉嚨開始疼痛，8月9日自行快篩陰性，且喉嚨痛在我使用噴劑後(指示用藥)，略為緩解，遂未放在心上，沒想到當天晚上睡覺時，症狀轉趨嚴重，渾身發燒在38度多，手腳肌肉痠痛無力，幾乎無法站立，咳嗽，頭痛，翻來覆去，分分秒秒都難熬，這是我兩年來，第一次罹患新冠肺炎，非常難過。隔天，聯絡防疫計程車，前往醫院看病，PCR檢測陽性(CT值14)，立即進行隔離。

前來診治的陳姓醫師，他說非常理解前三天那種全身發燒痠痛的難過感覺，因為他才剛剛確診康復回來，我告知昨晚服用乙醯胺酚（Acetaminophen，註1），效果不好，壓不住，仍然難過。陳醫師說，可以停掉它，換非類固醇抗發炎藥(NSAID)，才能壓得住，也就是大家熟知的布洛芬(Ibuprofen，註2)，確實，大家在止痛的時候，如果第一線乙醯胺酚壓不住的時候，可以停掉它，改用布洛芬，就可以舒服一些，度過前三天的不適期，不過，仍有些注意事項，請大家參考註1和註2 ，以及諮詢藥師或醫生，這是罹患新冠的第一點心得。

換了止痛藥，稍微舒服後，接著就是晚上睡覺時，會流鼻涕，甚至咳嗽，使得覺睡不好，因為此時需要免疫力抵抗病毒，如果覺睡不好，免疫力下降，恐怕輕/中症轉重症，於是使用止咳藥、化痰藥以及抗組織胺的止鼻水藥，不過，像我女兒和太太，單獨吃了醫生開立的僅含抗組織胺的艾來錠(Allegra)後，有嚴重的鼻塞情形，反而更難入睡，經諮詢醫生後，改開立喜洛(Hiros)，裡面除含有抗組織胺外，還有抗鼻塞的藥物，才能睡得安穩，這是第二點心得。

我家三人，自我確診後，接續三天，就是太太和女兒確診，三人中，只有我有資格使用抗病毒藥物(癌症患者)，起初醫生請我簽署用藥同意書，我看了副作用後，暫時婉拒。但因為一直微微發燒，鎮痛解熱藥無法停吃，又不太舒服，加上美國醫生的外甥來電，勸說連80幾歲的拜登都吃了沒事，於是下定決心，再次諮詢醫生，請求開立抗病毒藥物，真乃神效，晚上吃下去第一次的三顆藥後，隔天早上，感覺好了起碼1/3，不過，副作用出現了，那竟是整個嘴巴好苦，而且愈來愈苦，我笑著在電話上跟親友說:「吃得苦中苦，方能抗病毒」，另外，還有點腹瀉，其他還好，這是第三點心得。

解除隔離後，當初就讀國中時的導師黃老師問我，到底是BA.2還是BA.5，我說沒測，不知道，不過依照目前台灣流行的強勢株，應該是BA.2，老師又問，知道是哪裡傳染得到的嗎? 我說查遍了所有可疑的人，都不是，根本不知道是哪裡得到的，這才恐怖。再加上疫情指揮中心提醒，BA.5將於8月底，9月初爆發，而且得過BA.2的人，也可能會再得BA.5，雖然美國疾病控制和預防中心表示，美國對於正常人已經取消保持6英尺社交距離等限制性措施，並專注於減少新冠重症的預防。但是仍然要求確診者和快篩陽性的人必須隔離至少五天，甚至有中度症狀 (如呼吸急促和住院)的人應該隔離10天。顯然這些要求和傳統的流感並不相同，因此至少目前，還沒有把新冠肺炎當成流感。為了自己和家人的健康，筆者建議，大家仍應持續遵守防疫指揮中心的規定，螺絲不能鬆懈，若有次世代疫苗可以施打時，也應依規定進行施打，方為上策。（作者為陽明大學兼任教授、佛光大學講座教授）

註1 ：乙醯胺酚（Acetaminophen）又稱撲熱息痛(Paracetamol)是在家止痛與退燒的首選用藥。常見商品名稱為必理痛(香港)、普拿疼（台灣）、必理通（中國大陸）、斑納杜（新馬）以及泰諾(Tylenol；美國)。而由於乙醯胺酚這個化合物的專利早已經過期很久(非專利藥)，任何廠商都能夠生產這個藥物(學名藥)，目前大約有 600 多種不同的商品名稱在市面上流通，除了成分一樣外，連止痛/退燒的效果也都完全一樣，民眾大可不必單獨鍾情於某一品牌，更不必去排隊購買而造成缺貨。根據藥盒上的推薦劑量服用乙醯胺酚是相當安全的，除非不慎因重複使用而造成藥物過量，或同時飲酒，才有可能導致肝衰竭，若有肝臟疾病的患者，請諮詢醫生。乙醯胺酚除止痛和解熱的效果外，並無抗發炎的作用，所以和另一個民眾常用的消炎鎮痛解熱藥物——非類固醇抗發炎藥(NSAID)，分屬不同種類的藥物。

註2 ：非類固醇抗發炎藥(NSAID)有很多種，其中最為人熟知的是布洛芬(Ibuprofen)， 布洛芬相對於經痛、偏頭痛和關節炎方面，比起乙醯胺酚來得效果顯著些。但常見副作用有腸胃不舒服或紅疹(藥物過敏)，長期使用也可能導致胃腸道出血，所以在家自行使用止痛藥時，應優先使用乙醯胺酚，除非無效時，再改用布洛芬。妊娠早期使用布洛芬的安全性未明(須小心)，但在懷孕後期用藥有證據顯示有害，因此屬於不建議用藥，孕婦不要自行使用這類的止痛藥，雖然同樣是指示用藥，而乙醯胺酚則是相對安全許多。布洛芬專利權早已過期，市面上出現多種商品名，例如布洛芬（Brufen）、芬必得（Fenbid）、安舒疼（Advil）、美林（Motrin）、諾羅芬（Nurofen）和Eve等等。

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