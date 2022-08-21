日前國家通訊傳播委員會（NCC）公布了《數位中介服務法》草案，但整份草案就是獨裁法條，擺明就是要箝制網路言論自由。這就是蔡政府正在利用政府機器之絕對權力，來霸凌民眾！

蔡政府口中的公平正義，都是欺騙選民的口號，現在的執政黨已經變成了流氓政黨，聽不進不同的意見，只要是跟蔡英文不同調，就是忤逆政府，就會遭受到網軍的撻伐，狡辯與鬼扯，也變成了蔡政府日常。

但某位綠營立委到了現在還在做秀，不但搬出了《自由時代》雜誌總編輯鄭南榕的照片，還大言不慚的表示，「言論自由絕對是所有民進黨人都該誓死捍衛的」，這句話出現在綠營人士的嘴中，真的是格外的諷刺且噁心，其實蔡政府已經忘了民進黨創黨的初衷，這個就是標準的「鄭南榕」變成「朕難容」！

1989年鄭南榕燃燒自己的那把火，震撼了全台灣，也為台灣當時那禁錮的年代，衝出了言論自由的空間，今日台灣民眾可以自由表達個人對於政府的想法，對政策提出不同的意見，都要感謝鄭南榕和許多民主前輩的犧牲。

鄭南榕先生所堅信的就是人民言論自由是受《中華民國憲法》保障，社會應該要有多元的聲音，但今日的政府卻開始利用國家機器，關閉不同聲音的傳播平台，這無疑就是在利用政府權力在打擊異己！

蔡政府特意關中天電視，對付完傳統媒體之後，就將矛頭轉向網路世界，首先策動國防部發表《激化情緒對立的口水戰─PTT八卦版疫情輿論分析》報告，本報告中竟將批踢踢（PTT）此網路平台對政府之批評與反對視為是「中共同路人」之對台擾亂？！

但PTT是採用Telnet BBS技術運作，其原始創立目的就是提供學生們線上言論發表空間，經過這25年逐步發展，現在每日都會產生2萬篇新文章與50萬則推文，PTT就是網路言論自由的典範代表，更是象徵台灣言論自由的最終堡壘，如此代表台灣自由精神之言論發表聖地，竟也抵擋不了蔡政府之抹紅，打成中共同路人？！

英國爵士艾頓曾說：「權力使人腐化、絕對的權力使人絕對的腐化」，蔡政府已經陷入了權力的傲慢與執政的混亂當中！還記2014年「318學運」，學生就是在PTT上串聯後，一同衝入了立法院，才會引爆後續一連串之政治影響，結果就是當年度年底縣市長大選，民進黨大勝，國民黨大敗！

2020年蔡英文要競選總統連任之時，香港爆發反送中事件，中國蠻橫透過一顆顆在香港街頭發射的催淚彈來武力鎮壓，這樣街頭煉獄也深深震撼了台灣人，PTT上出現諸多挺香港之言論，也激發出台灣年輕人濃厚的「亡國感」，再加上蔡政府帶風向，蔡英文拿下台灣總統大選史上最高817萬票，順利風光連任！

當蔡政府靠著PTT助攻，獲得最大政治利益時，蔡英文有出來講說PTT是中共同路人嗎？但當她風光上台之後，這些年輕人的聲音，就不是聲音了，反而變成了是刺耳的反政府言論，都可以被抹殺且加以忽視！

而且今日不只是要對付PTT，連帶著就是要將一切的網路平台都要安插上抗中保台的政令標誌，任何反對政府的聲音，就是假新聞，就是中共同路人！歷史專欄作家公孫策就痛訴直言，民進黨要以何面目去見鄭南榕？或許，現在的民進黨已經沒有人記得鄭南榕？

但蔡政府別忘了，網路平台一直都是站在監督政府的角色，網友們就是站在政府的對立面來看待一切施政，做得好就會給予肯定，做不好就會給予最無情的批判，「勇者無敵」就是台灣人的真性情！（作者為民眾黨新北市新店區主任）

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