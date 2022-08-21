近期的兩岸關係用「兵凶戰危」來形容最貼切，不僅應驗了經濟學人去年5月將台海視為最危險地區的示警，共軍一連串圍台軍演也等同讓國人體認到戰爭已不再只是幻想，而是會摧毀一切所有的殘酷現實。

然而，面對如此重大的國安問題，蔡英文政府卻一副事不關己的輕鬆模樣，除了與對岸打口水戰、向國軍及國人信心喊話，利用美國眾院議長裴洛西等外籍政要訪台來營造民主對抗專制的刻板印象，還意圖故計重施玩弄「抗中保台」牌，惡意抹紅國民黨副主席夏立言的訪陸行，以便為選戰添柴火。

當夏立言將訪陸的消息披露之後，綠營的批評有如排山倒海而來，全都污衊此行為「投降」或「輸誠」，是破壞團結的自私行為。夏立言此行是為了解決台灣農漁產品無法銷往大陸市場的問題、是為了確保兩岸經貿往來不會受到政治干預而來，全然無涉敏感的政治議題。在大部分台商眼裡，無論是執政黨或在野黨，只要能協助台商或台灣企業成功打開出口市場，都是負責任的政黨。

蔡總統近日不就說過，「軍演不必要，台灣永遠開放對話」。民進黨自己做不到，國民黨勇於代勞，竟還要遭受綠營的無理攻擊及抹紅，實在不公平。對此，我們也要問民進黨：政黨競爭豈能事理不分？夏立言等人在陸言行當然可被檢驗，但其「雖千萬人吾往矣」的勇氣，值得國人肯定。

另外，國民黨大陸事務部主任林祖嘉近日視訊參加大陸主辦的「兩岸關係研討會」，重申國民黨「堅持九二共識、反對台獨」的立場，反遭陸委會無謂攻擊，無端指控國民黨是「呼應中共的立場」。

很顯然，陸委會不僅惡意扭曲林祖嘉的談話，還想趁機抹紅國民黨屈服於中共「一中原則的九二共識」，分明是帶有選舉意涵的政治操作。更甚者，陸委會還說，希望「國民黨應以台灣整體利益為重，忠實表達台灣民意」，暗語就是國民黨已違反台灣反對共軍軍演的主流民意。

不過，事實真是如此嗎？

首先，當中共開始圍台軍演後，國民黨即表達強烈抗議與反對，認為武力威脅台灣不利於兩岸關係的和解。其次，國民黨多次表達歡迎外國政要訪台之意，認為這是中華民國作為主權國家的外交行為，不容中共比手畫腳。最後，國民黨主張「九二共識、一中各表」就是在捍衛國家主權之際，亦能兼顧兩岸互動的必要模糊，避免雙方因政治歧見而陷入僵局、甚至兵戎相見。

我們也想知道，若按陸委會的邏輯，如果國民黨反台獨就是違背主流民意，難道民進黨現在真的敢公開主張台獨？或者陸委會不敢坦承的是，蔡總統想躲在中華民國保護傘之下，持續推動「去中國化」政策，以達最終兩岸分裂的目的？

蔡政府心知肚明，兩岸經貿是台灣經濟成長的關鍵。事實上，絕大多數台商都是單純的生意人，只希望台海兩岸能和平穩定，不要讓無謂的政治歧見影響經濟發展並傷害人民福祉。我們不禁要問：民進黨做不到的事，為何要百般阻撓國民黨去做？民進黨又為何將台商及眷屬視為萬惡不赦的寇讎？

在此提醒蔡政府，想與台商搏感情，並非每年令海基會辦幾場聯歡會就好。若執政黨無法確實協助台商解決兩岸爭端、甚至執政者自己成了最大阻礙，就莫怪全民力挺有能力突破兩岸僵局的在野黨。（作者為大陸台商）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※