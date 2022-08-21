桃園選情膠著，許多張善政的支持者，擔憂他的「佛系」選法，心裡捏一把冷汗。張善政真的有「佛」嗎？

一開始林智堅爆發論文門時，張善政的確沒有親自質疑，因為他認為論文有無抄襲，應該是要尊重台大、中華大學的審議；是直到林智堅陣營攻擊台大、攻擊余正煌，張善政才跳出來，捍衛學術倫理。

同樣的，新竹棒球場事件，他也是在林哲瑄受傷之後發文聲援。套句電影台詞，張善政對民進黨的態度是「為了自己我可以忍，傷害其他人就不行」；這樣的個性或許在曝光上有點吃虧，所以張善政雖然行程從早跑到晚，還是會讓支持者擔憂。

近來鄭運鵬批張善政「沒有能見度、沒有存在感、不熟悉」，這反而會讓龜山、蘆竹的民眾傻眼。鄭運鵬是龜山蘆竹立委，卻沒有在選區居住；林智堅在龜山的支持度有49%，換鄭運鵬後卻只剩下28%的支持度；由鄭運鵬來說出「對選區不熟悉」，真的是有點黑色幽默。

當然，鄭運鵬雖然自己不太跑行程，鄭文燦會用行政資源幫他補「組織」這一塊，所以張善政不至於敢絲毫大意。桃園市議員梁為超說，要搶張善政的行程都經過一翻「龍爭虎鬥」，可見端倪！

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