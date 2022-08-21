印尼總統佐科威18日接受彭博社訪問時表示，11月峇里島的G20峰會，習近平和普丁都將與會。雖然此一消息並未得到中俄官方證實，但跡象顯示雙方的確是往元首出訪東南亞方向規畫。加上美方也表示拜登可能與習近平見面，日本國家安全保障局長秋葉剛男和楊潔篪也於17日在天津見面，探索習近平與岸田文雄在G20舉行雙邊會談的可能性，一下子讓G20峰會成為全球關注的焦點。

佐科威對這樣的發展自是很高興的。印尼是G20的輪值主席，也是G20中唯一的東南亞國家。佐科威當然希望利用G20這個難得平台，把印尼，甚至整個東南亞推到國際舞台中央。如此印尼在明年接任東協主席時，可以繼續把東南亞的國際角色做大。

佐科威近來在外交上展現高度企圖心。6月以來賓身分參加G7峰會，會後就飛往基輔與莫斯科調解俄烏衝突。後雖調停徒然無功，但取得俄國保證讓烏克蘭小麥與肥料出口，緩解印尼的經濟壓力，也是一項成就。論者謂佐科威此行為經濟外交，背後的驅動力是通膨，但他刻意帶夫人同行，到烏克蘭擁抱受難者家屬，以此強調此行的人道關懷，及身為不結盟國家領袖出面調解國際衝突的責任。外交操作已比他當第一任總統時嫻熟許多。

為了把G20辦好，佐科威7月又走訪中日韓3國親自邀請。俄烏戰爭爆發後，美澳日都表示若普丁受邀，3國將杯葛峰會。果真如此，對主辦國印尼自然是一大打擊。所以佐科威四處奔走，在各個不同立場的國家間維持平衡。他7日26日在北京邀請習近平，8月1日又和美國展開歷年規模最大的超級神鷹之盾聯合演習，就是一種平衡；他邀請普丁與會，但也邀請了澤倫斯基來對話，這又是另一個平衡。他接受彭博社訪問說普丁和習近平都會來，也是想先行造勢，讓峰會最後能成功開出他想要的結果。

其實11月峰會召開時，很多事都會有變化。習近平可能已經成功三連任，拜登可能期中選舉之後成為跛鴨，兩個領導人的權力一升一降，在會議上的氣勢自也不會相同。加上11月天氣已冷，歐洲在能源短缺下，對俄國的態度是否還能跟美國一樣強硬，也是一個未知數。

更值得注意的是，G20固然是印尼的場子，但其他國家也同樣想把它作為自己的舞台。7月26日佐科威到北京，這是北京冬奧之後，習近平第一次在北京會見外國元首，明顯是拉抬東協，幫著佐科威一起把峰會辦好。中國想以G20為破口打破外交孤立的戰略也昭然若揭。

可是王毅上周在中非論壇的視訊會議上表示，將全力幫助非洲聯盟加入G20，又儼然有把G20峰會當成中國的舞台，可以用來拉攏非洲國家的架式。等到峰會開始，一齣齣外交大戲登場後，美中、俄烏、中日幾個兩兩雙邊的互動在場外碰撞，也一定會搶了場內主席印尼不少的風采。到時印尼還能不能說這是她的場子，就沒有把握了。

11月G20峰會會前會後的國際情勢，究竟會是什麼樣貌？大家都拭目以待。

（作者為東吳大學政治系教授）