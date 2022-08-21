上個月，中正預校鬧了件事，就是成績不好的學生補考，被檢舉學校放水，又有立委介入，該名年輕女性立委也發聲明駁斥，中正預校也發新聞稿強調，因疫情影響，導致學生成績下滑，但學校辦理重修補考作業，查無洩題及威脅解聘教師等情事。

陳情書說，補考學生返校後，在營區群聚吵鬧，甚至公開向學生實習幹部挑釁嗆聲，揚言「我們現在沒有學籍，是能對我們怎樣？」更有補考生在寢室、廁所吸電子菸，未見幹部有任何制止作為。

早年職業軍人進軍校有很多原因，其中，有的是不愛唸書，或孩子不學好，被家長送到軍校嚴管，看能不能讓孩子變好，路不要走偏了。其實，在成為職業軍人前，的確不要怕孩子壞，就算愛打架，已是小流氓，都沒關係，進了軍校，就是要磨練這些孩子的品格；軍人有些剽悍氣，甚至骨子裡帶些「匪氣」，真遇到戰爭，奮勇當先或許就是這種軍人。現在有些軍人太「文」了，少了些軍人的霸氣性格。

軍情局早年還曾特別去全台的少年感化院，找已服刑的青少年，問這些少年犯有無從軍意願，有意願的集合在一起打架，最後打贏的幾個人，被軍情局挑走受訓，當暗殺的情報員，刑期全免。

軍情局找少年犯是題外話，簡言之，不要怕軍校生三教九流，重點是進來後，能形塑出軍人氣質，服從命令，威武不屈。中正預校只是一般國中、高中生，雖有領津貼，還不算是軍校生，不管書是否讀得好，只要畢業並能進三軍官校，能把軍人品格培養好，給成績不好的學生補考機會，並不為過。

不過，中正預校這件事，國防部還是要查，不是查學生，是查學校處理的過程。國防部要查的是陳情書所稱，學校軍職幹部是否強迫老師配合演戲，並專指特定老師出補考的題目，在有些老師不肯配合的情況下，轉而要求多位代理老師出題。

據陳情書所言，某位英文代理老師甚至負責出4份題目，再要求補課老師整理出各科大補帖（題庫）給學生，命令代課老師直接從大補帖出題，想辦法讓學生通過補考。這項政策後又放寬到雖已順利升級，但部分學分未過的學生直接領著大補帖參加補考。考完，學校再收回大補帖。

軍人重視榮譽，更視榮譽是第二生命。古今中外軍事教育都強調榮譽，美國西點軍校的榮譽管理制，一旦作弊或說謊，就要逐出。中正預校的孩子是可以教的，何況他們還未進軍校，但若身為軍職幹部，帶頭讓補考學生以不名譽方式升級，勢必會對這些未來的軍校生產生負面影響。國防部不能只聽校方片面之言，應該嚴查處置。