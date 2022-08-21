國家通訊傳播委員會（NCC）閉門造車推出《數位中介服務法》草案，引發侵害言論自由爭議，公聽會才辦3場，各界撻伐聲不斷，讓行政院長蘇貞昌急喊卡，NCC竟辯稱草案僅為初版並非強推。獨立機關的NCC落漆至此，主委陳耀祥怎有臉再蹲下去！

NCC說，言論自由是台灣最珍貴的民主資產，也是憲法保障的權利，但諸多網路犯罪問題也亟需解決，該如何拿捏分際是門艱難的課題。

這解釋好聽動人，但6月29日通過該草案的新聞稿說的是，希望透過多方協力參與網路治理，保障數位基本人權、促進資訊自由流通，壓根沒提到解決網路犯罪問題，更何況跨境犯罪並非一朝一夕，電信詐騙早是國恥，NCC想藉草案一步登天，豈不是大笑話。

NCC號稱獨立機構，但蔡政府上台後就成為御用工具，陳耀祥以顏色正確而接任主委。蘇貞昌更為了關掉中天新聞台，布局綠營學者出任委員，結果「類東廠」關中天救華視，華視卻像扶不起的阿斗，出包事件頻傳，連蔡總統都成了蔡EE，丟盡國家公器的臉。

其他爭議還有不少，例如：NCC許多行政裁罰遭法院打臉程序違法；近十年來取得首張新聞台執照的鏡電視，核照過程內幕重重，綠營派系介入斧鑿斑斑，董事長內鬨還鬧上法庭，陳耀祥卻「一鏡到底」，說穿了就是蘇揆撐腰。

民進黨執政後，國家級網軍橫行，NCC視而不見，這回立法惹議，大家心知肚明，要不是林智堅論文門後，民進黨憂心再影響選情，蘇揆怎會放過這部打擊異己「朕難容」的惡法，NCC就別拿解決網路犯罪問題扯謊了吧！