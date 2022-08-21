海潮智庫的反思戰爭系列，第七場的活動從難民的角度談和平亦或是戰爭。這是一場由參與集會者的公民對話提出從難民視角看見和平的可能性。

難民對和平有什麼意義？當難民本身是戰爭的產物，卻又是和平的多餘存在。他不屬於原來的國家，同時也沒有被一個新的、所謂安全的國家接納；他們似乎被所有權力否認與驅趕，但他們的身體實質站在一塊地球的土地上。難民處在一個進退不得的時空，卻模糊了現代國家疆界，硬生生地創造出了一個難民邊界的生活世界。從這個以難民為主體的時空，回推現今世代的樣貌，「我們為自己創造了一個什麼樣的世界？」未來「人類如何共同生活？」是這場公民對話和平行動的落點。

沙林‧納彼(Salim Nabi) 拋出「難民位置」啟發對哲學權力的反思。哲學權力，或者沙林稱的哲學暴力——對現代人思維與能力的控制。難民揭露了一個顛覆西方哲學宰制人類社會的機會，或許能使我們覺知與反轉，因此有機會丟棄哲學暴力，為未來「人類如何共同生活」創造出一個新的意識、反省與行動。

柏拉圖與亞里斯多德建立的西方知識論（世界觀），主流的西方哲學相信思考可以捕捉到物體，也補捉存在的本質，進而管理與控制每一個事物。沙林引用Reiner Schurmann「西方哲學是關於『原則』的傳統。原則控制意識行動，從希臘哲學到後現代的歐洲，每個時代都有他的原則；原則提供了藍圖指點人類存在的理由，西方觀看世界的方式。」林安梧教授補充西方哲學傳統是「以言代知，以知代思，以思代在」，西方的世界觀「通過語言控制認知，認知控制思考，思考控制存在。」在西方哲學架構中「存在是封閉性的。」

由此出發，沙林聚焦於控制著現代人的「原則」（西方哲學）是什麼？第一，Reiner Schurmann 稱其為科技。沙林近一步解釋，不單純是電腦或手機，而是如傅柯說的「治理的裝置」: 控制與管理人類與生活的裝置。現世代是一個科技生活的世代，所有的生命與事物都被引導進入可追蹤控制的網絡，都在階層化的管理中。第二，全球化資本與服務資本的國家，我們可以稱此為新自由主義，也是一個管理生命的裝置，包括管理其他存在：礦物、土地等。控制與管理最終目的是創造利益。傅柯追蹤新自由主義學者的理論，國家的角色成為管理社會與人民以方便於服務資本與市場。第三個控制現世代的原則就是軍事化，增加的邊境警察與國家的武裝化。當代哲學家直言，西方哲學的終結帶給世界的是「控制的完成」。

如果西方哲學完成他的歷史成就——「控制的完成」，為什麼會有大量難民發生？人類因為氣候災變、戰爭，土地飢荒與生產過剩……等因素流離失所。沙林藉由Reiner Schurmann，Jean-Luc Nancy與Giorgio Agamben 的研究指出「控制的完成」創造出人有了新的意識: 「遺棄意識」。林深靖教授補充，在邊境空間中難民與國家的互動產生了非人、非地，與非體制的狀態，讓難民得以從最難堪的處境產生思維去掙脫控制他們生命的權力。

難民作為現今被遺棄與邊緣化的特殊團體，但難民不是某個不幸的膚色或信仰的族群，這個特殊團體也代表「我們」。沙林引Agamben文章，當西方哲學終結之時，現代的人終於有機會去看見「我們沒有任何可以仰賴依循的」原則，「除了自己的行動成為我們知識的經驗」。於是現代人來到了一個關鍵地位，他終於被「原則」拋棄只剩下他自己，當然也可以說人終於有機會拋棄「原則」（哲學暴力）的控制，解放自己。

中研院吳啟訥教授從「遺棄意識」提到道家與中國佛學的詮釋。道家認為聖人與秩序都是加諸人思想的一個枷鎖，所以道的主張是絕聖棄智；道德法律不應放在一個崇高的位置上，因為他創造出一個對立面，有人可以判斷別人是不是符合標準，有一群人就會被放在社會的邊緣，他們的人性會被壓制。佛教作為思想的層面，主張世界原則或是決定別人的命運等的權力皆是虛幻；佛教要一般人覺醒，就是人要從這些規則脫離出來。

現代人仰賴人權作為對個人的保障，即便難民就存在於大眾眼前，沙林認為我們因為自恃公民身份而看不見「遺棄意識」。事實上，人權或公民權的安全感很容易消失，很虛幻。例如烏克蘭瞬間失去公民與人權，歐洲covid 疫情時代的宵禁，一般人外出需要許可證件……等，「現代人」與「難民」兩者生活的處境差距不遠。

當我們加入難民成為邊界的主體，我們的脆弱與難民的脆弱相遇，標示出和平的可能性。沙林引用Agamben 關於「團結」作為創造和平的機會：「人類的團結會出現，當我們考慮自己的拋棄處境，然後實踐他；我們不要絕望地尋求一些讓我們覺得安全的原則或權力，一位地追尋原則會帶領我們到完全被控制被管理。看見邊界與拋棄正是我們現在的生活，而我們擁有的是我們的行動。」

在希臘的萊斯沃斯島(Lesbos)，一個屬於歐洲但是被歐洲大陸邊緣化的島嶼，有著年輕居民與難民「團結」的故事。沙林分享登島的難民好奇小島青年抗議國際貨幣組織對希臘經濟的控制，瞭解希臘人勞動者與青年的勞動貧窮故事後，難民理解希臘青年的困境，掛布條聲援希臘青年。2016年當一群難民在街頭抗議遭到警察暴力毆打，一些小島青年以行動佔領希臘執政黨的辦公室四個禮拜，讓抗議的難民成功獲得移民身份，免於被報復遣返。吳永毅教授分享2005年的泰國勞工抗暴事件有著相同顛覆控制的意義。泰國勞工從他們非人的處境起身反抗，向台灣人揭露官方人權立國的假像，與背後官商勾結為著利益控制弱勢者人命的結構。

針對難民處於非人的處境中而激發出「什麼是人的存在？」林安梧教授提到現代人有機會從西方哲學定義「何謂人」的枷鎖中徹底解放，反省自啟蒙運動以來西方構造人類生命的方式所造成的困境，包括近代強調的民族國家，與以西方資本主義為核心的全球化、世界化造成的嚴重問題。林安梧教授指出華人傳統是「存在大於思考，思考大於認知，認知大於話語」。哲學與人要繼續往前走，必需挑戰西方哲學對人的「控欲」，正視這個世界被西方徹底地以「控欲」所奴役著。

台灣在難民問題上如何思考？處於什麼樣位置？林安梧教授認為台灣在東西文明交會的特殊位置，他是難民的非難民區，存在著喘息發展的機會，存在著沙林提到的難民與和平的可能性——解開西方對全球的控制。吳啟訥教授提出問題：台灣是站在帝國資本主義秩序的對立面，是他的受害者？還是他的參與者？今天台灣有可能面臨戰爭，但是這個戰爭會由誰引起、誰造成，什麼人會成為難民？非常值得關注跟思考。戰爭，關於生命的公民對話，與和平多元面向的探討，邀請關心生命與和平永續的朋友一起參與。

（1. 海潮智庫Just for Peace: https://peacewave.tw

2. 戰爭與難民── 在邊界的流離觀點，引言人袁志君與沙林‧納彼(Salim Nabi)，分別從難民工作的政治與哲學角度談難民與和平的可能性。本文為袁志君紀錄現場參與者關於哲學的社會行動對話。論壇連結: https://youtu.be/4gxW9MkiW24）

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