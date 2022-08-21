大陸回應美國眾議院議長裴洛西訪台，在台灣周邊軍演，展現封鎖台灣的實力，區域緊張情勢急遽升高，美國雷根號航母遠距監控數日，已於19日返回日本橫須賀母港，但大陸軍機艦仍持續在台灣周邊活動。國防部20日晚公布，當天在台灣周邊偵獲中共17架次軍機、5艘次軍艦，其中7架次踰越海峽中線及侵擾我防空識別區。研判大陸軍機艦將持續在台海周邊活動，台灣必須靠自己的力量應對。

台灣失去制空制海能力

美國國防部政策次長卡爾於大陸軍演結束後警告，北京企圖建立台海「新常態」。果然從8月8日演習結束到20日，每天越過中線的共機在10架次至51架次之間，軍艦每天在5、6艘之間。華府智庫CSIS示警，台灣必須全面改革國防，美國《外交季刊》17日以「台灣不能靠美國爸爸解決問題」為標題發表文章，指台灣從2011年到2019年只培訓了21名新飛行員，卻買了66架新F-16V戰機，需要50年才能訓練出足夠的飛行員。

文章更指出，由於飛行員壓力太大，因而事故連連，今年已發生4次軍機墜機事件，包括1架F-16戰機、1架直升機和1架教練機，2020年初以來總共發生10次墜機事故，造成嚴重傷亡。不僅空軍承受壓力，過去大陸從未在海上對我公開施壓，但從8日展開軍演至今，大陸軍艦持續穿過海峽中線與我海軍對峙，國人這才發現大陸軍艦太大、太新，台灣軍艦太小、太老，在數量和規模上遠遠落後大陸。台灣主力艦多已高齡，有些甚至超過50年，未來需要常態性逼退大陸軍艦，將需要更多新的中型與大型戰艦。

大陸這一波軍演使用了導彈與火箭炮，台灣對大陸導彈已具備一定的防護力，可怕的是火箭炮。大陸PCL-191火箭炮射程350公里，福建平潭到新竹南寮約67海浬；距離最遠是高雄，大約400海浬，整個西部都在其射程範圍內。大陸一旦決定以武力解決台灣問題，已無須勞師動眾發動登陸戰，驚動國際社會，大可無預警發動閃電戰，奪取制空、制海、制電磁權，迅速癱瘓國軍。或對台實施包圍，封鎖機場、港口，控制能源、糧食與民生物資進入，藉此逼迫台灣投降。

1996年台海第三次危機，台灣有18套劇本因應，加上美國派出兩個航母戰鬥群來到台灣周邊示警，危機很快消弭。第四次台海危機，美國航母極為謹慎，唯恐大陸因誤判而釀成意外衝突。事實上美國參謀首長聯席會議主席密利最避戰，不但用兵謹慎，甚至曾未經川普總統授權就直接與大陸軍委會聯合參謀部參謀長李作成通電話，保證美軍無意對中國發動攻擊。

砸錢無法解決國防困境

台灣得自己面對大陸軍事、資訊和認知等複合性國安威脅，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲主張，需大幅增加國防投資，至少應提升至新台幣4800億元，大約是今年3726億元預算的1.3倍。但光砸錢並不能解決台灣國防困境。更重要是人的問題，包括義務役役期太短，訓練鬆散，等同夏令營；志願役因年輕人從軍報國意願低落，軍校招生不足，募兵困難重重，國軍有新式裝備卻無人使用。

大陸軍力崛起，美國評估台灣已失去制空、制海能力，希望台灣改採「不對稱」戰法，強化後備部隊訓練戰力，採購小型機動性武器，如刺針防空飛彈，等於要台灣打「巷戰」。但以俄烏戰爭為鑑，台灣絕不能打巷戰。就實務面，台灣雖在美國壓力下建立後備部隊編制，卻無經費、無兵源，等於是空的。至於延長義務役役期更無具體作為。官員坦承，在選票壓力下，沒有政治人物敢面對這個問題。

馬政府時代建構的台海和平現狀已經解構，大陸更展現改變台海現狀的實力與決心，民進黨敢挑釁大陸，卻連延長義務役役期都不敢碰，更談不上提高國防預算，與美國力爭制海、制空戰力的強化，沒有完整的國防戰略，沒有改革國防的決心，要如何因應危機？