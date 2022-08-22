1949年以前，陳立夫是國民黨內的最重要領導幹部之一，是蔣總裁身邊的黨務核心要員，他們家族是革命世家，二叔陳英士於辛亥革命初期，與黃興同為孫中山先生的左右股肱，與蔣中正關係密切，是蔣中正結義之兄，將蔣中正引薦於孫中山先生，而蔣提拔陳果夫，陳立夫兩兄弟。

陳立夫27歲即出任蔣總裁的機要祕書，深得信任，29歲任中央黨部祕書長，是國民黨史上最年輕的中央黨部祕書長，負責人事及組織工作。1931年時年31歲的陳立夫任國民黨中央組織部部長。

陳立夫對近代中國最重要的貢獻，是在奠立教育制度和維護中醫於存亡續絕的為志。1938年陳立夫38歲時任教育部長，正是抗戰最艱辛時刻。陳立夫堅持教育是百年大計，當時喊出「戰時如平時」口號，他任部長後的首要工作，便是主持了各大學內遷。遷得最遠的便是北京大學、清華大學以及南開大學。初遷長沙，合設長沙臨時大學，再遷蒙自和昆明，改稱西南聯大，西南聯大後來也創造了中國教育史的一個奇蹟。陳立夫在國族危亡之際，為國育才，培育後來兩岸國族發展的人才命脈，居功甚偉。

陳立夫任部長時期另外實施「貸金」政策，由國家借錢給學生念書，成立了「貸金」，也就是現在的助學貸款，來幫助學生念書及出國留學，造就許多現代對國家有成就之學者。諾貝爾獎金得主楊振寧、李政道二位就是其中受惠者。另外大學全國統一招生制度、全國各級教育、師範教育培訓制度和教師退休金制度以及教師節等，也都是他任教育部長時創立的。

在烽火連天的歲月，陳立夫還做過一件當時看來似乎不急，卻是影響深遠的事。為了獎勵外國青年研究中國的語文、歷史和文化，增進對中國的瞭解，1944年，中國在英國的牛津、倫敦，美國哈佛、耶魯、芝加哥、哥倫比亞，印度的加爾各答等十來所大學，共設立了50個名額的獎學金，每年每個名額提供1500美金。凡是在這些大學肄業的非中國學生，選學中國語言、歷史、政治、經濟、地理等學科一年以上，有相當成績者都可申請。以後又擴大到英國劍橋、美國史丹佛等多所名牌大學。

這一獎學金專案延續到1948年大陸淪陷前夕。享受過這一獎學金的學生中，出現了不少漢學家，其中如耶魯大學的名教授吳克（Prof. Richard L. Wallker）、曾任哥倫比亞大學副校長的狄百瑞（Prof.W.T.Debary）等。

大陸淪陷後，陳立夫面對檢討究責的洶湧政局，一肩挑起怨懟，自願離開政壇，舉家離台灣，到美國養雞。他在美國18年，除了養雞從事食品開發也完成了倫理哲學巨著《四書道貫》。

1961年因其父親陳其亞先生病危，曾得蔣總裁電告，返國探親、奔喪，但是他隨即返美。1966年蔣總裁八十大壽，電邀陳立夫返國敘舊，並請他出任駐外使節，但他都婉拒。後來在蔣總裁再三懇請下，他回到台灣定居，仍絕足政壇，專注復興中華傳統文化，著書翻譯，推廣中醫及辦學研究，倡導中西醫藥一體，惟中醫續絕學，中外同欽。

而在國民黨內，他是最銳意兩岸和平共處、與和平統一的人士。他曾在國民黨十五屆中央評議委員會上，和立法院長梁肅戎共同提交《國共第三次合作，共議和平統一案》，具體建議：由連戰率團訪問大陸發表聲明，共同反對臺獨，朝向統一的道路前進；加強國共兩黨間的合作，籌組國家統一委員會，在兩岸互設辦事處，進行政治、經貿、文化、體育等各項交流活動；在最短期間內積極推動三通，增進兩岸人民感情，減少敵意，為兩岸和平統一奠定基礎。使兩岸和平，開創時代的大勢，可見陳立夫先生的遠見及為國家提供的心力。

與陳立夫先生相識，是在我1992年回台北，擔任海基會祕書赴祕書長時期。因當時大陸人士來台訪問，大部分都要求拜會陳立夫先生，引為宿願。

1993年首次有8位資深大陸記者抵台北訪問，應其之請，海基會安排了在陳立夫天母公館中與他們會見，相談甚歡。他們離台之日，陳立夫已經將他的墨寶送達，這八位記者大喜過望，我當時也深深感受到，陳立夫先生在大陸來台訪問的人士心目中的份量。

1996年6月14日，大陸推遲海基、海協會的會談。我8月份適有機會到陳立夫先生天母公館拜會。席間他暢談有關鮑羅廷、周恩來相交的往事，並特贈我墨寶一幅，上書「同源交流，惟誠是尚」，以示對晚輩的勉勵，那年陳立夫先生96歲高齡。

1998年我到中國廣播公司任職總經理，1999年我的政大老師、救國團主任李鍾桂，推荐我出馬競選並繼續她擔任已達8年的政治大學校友會總幹事一職，為校友們服務。

我接任後第一件事就是替70歲的朱堅章老師舉辦壽宴。朱老師是原上海復旦大學的高材生，在政大法學院教西洋政治思想史，他教學嚴謹，學養豐富，學生們都如沐春風。接下來第二件差事就是為陳立夫先生舉辦百歲壽誕。

之所以由政大校友會來出面邀宴，是因1949年政大一些校友來台，曾受學校委託保管政大經費3000美元，同時也一起帶來台灣。就用這筆經費在在台北市估嶺街買下一棟日式平房，為來台校友暫居及校友會辦公地址。1950年代後期，又將這棟房產賣掉，在板橋和建築商合建了一棟樓房。校友會因此分得3層樓，又將其租給銀行營業，於是每月有十餘新台幣的收入，這就是政大校友會經費的主要來源。

但政大校友會來台後，一直沒有向台北市或內政部登記（現己登記），成為聯誼性質的團體，會長是蔣中正總統，他也曾是第一任政大校長。1970年後，副會長就是陳立夫先生。1999年我接總幹事時，蔣中正會長已經在1975年辭世，校友會有一個不成文的傳統，蔣中正總統是永遠的會長，因此沒有改選。陳立夫先生成為副會長以後，一直承擔會長的事務，在我當總幹事期間，每3個月要向他老人家報告政大校友會工作，所以我們就成了莫逆之交。

1999年8月21日，是陳立夫先生百歲壽誕，校友會祕書處負擔了舉辦陳立夫會長壽宴的責任。之前我們特別請劉光華學長幫忙，安排拜會在苗栗的前副總統李元簇先生，他曾擔任過政大校長，是曾任政大校長中最德高望重的耆老。李前副總統非常高興，同意主持陳立夫先生的壽宴。

在籌備中，我們也拜訪了陳立夫先生，請他同意由校友會出面籌備壽宴.在他老人家欽然同意後，我們選了仁愛路的福華飯店百歲壽宴場所，當天冠蓋雲集，席開50桌，壽宴經費都由校友們集資出錢、出力，圓滿成功。

我與立夫先生相差35歲，能有機緣為這位對國家民族貢獻重大的國士舉辦百歲壽宴，乃是一份殊榮。

2001年2月28日，陳立夫先生高壽103歲辭世，他一生為人高風亮節，是後人景仰的榜樣。

（作者為前海基會副祕書長）