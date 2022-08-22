蔡總統一向喜歡組「國家隊」，最近又組了一支位於嘉義的「亞洲無人機AI創新應用研發中心」（亞創中心）的「無人機國家隊」。

看起來「無人機國家隊」企圖發展系列無人機，從戰場觀測型無人機到戰略型長航時無人機都有。會不會又犯了好大喜功的老毛病？

例如，若想進行1000公里的源頭打擊、或打擊在灘岸集中的解放軍部隊，之前應該派遣無人機做打擊前的最後偵察、並確立打擊目標，以目前國軍實力而言，可能飛抵北京、上海或大陸沿岸嗎？既然做不到，還是放棄源頭打擊的念頭吧！

如果真有兩棲登陸這件事情，登陸之後立即轉入城鄉戰，屆時敵我混雜在一起，只有小型化與輕量化的無人機能夠發揮功能，例如蜂群無人機。國軍何不務實思考能在城鄉戰中發揮功能的蜂群無人機？

國軍無人機的問題：以銳鳶為例

根據媒體報導，國軍無人機例如陸軍銳鳶原用於前進觀測，但效果不佳，後轉交給海軍偵察周邊海域；陸戰隊的紅雀無人機也是用於野戰觀測，還有研發中的劍翔反輻射無人機、以及尺寸和MQ-9B相當的騰雲無人機（但不知性能是否也相當）。

我們以俄軍營級戰鬥群為例，在應對烏軍海馬斯火箭炮時，先由作戰旅（下轄約2個營級戰鬥群）派出偵察型無人機，發現烏軍海馬斯之後立即向旅部回傳情報，旅部再把情報轉給營級戰鬥群的炮兵營；等到炮兵營開始反應，烏軍輪型機動的海馬斯早就跑掉了。這是情報流通不順暢導致。

後來俄軍炮兵營也開始大量使用無人機用以搜索、打擊和校正彈著，極大的改善了俄軍作戰效能。

誠如媒體報導，陸軍銳鳶無人機效果不佳，不知道是什麼意思？銳鳶的偵察設備很差？情報無法傳輸回來？傳輸的效果很差？還是根本無法傳輸到基層部隊？

為何陸軍不用銳鳶、卻轉交給海軍？從這點看來，銳鳶的感知性能的問題很大，對於複雜環境因素例如壓強、力矩、磁力、熱源、顏色、濕度、聲源、甚至於是放射線的感知能力或許根本就沒有，更別說自主（AI）偵察的能力。銳鳶有的，可能就是一部簡單的雷達，乾脆交給海軍比較實在。

如果連銳鳶都不適用了，戰略型長航時無人機例如MQ-9B就更是不適用，就算看得到卻打不著、打得到卻不敢打！未來「無人機國家隊」實在沒必要研發這種大型無人機，還不如發展小型蜂群無人機比較實際。

蜂群無人機才是國軍的未來

軍方動輒喜歡高論「不對稱作戰」，但是做的全都是「對稱作戰」；例如國機國造、國艦國造或潛艦國造等等，都是拿著國軍的小胳膊去和解放軍的大腿較勁，把有限的資源全都浪費在邪惡的大腦裡面。

勉強算得上是「不對稱作戰」的，大概就屬蜂群無人機（Unmanned Aerial Vehicle, UAV Cluster），當然還包括無人導彈艇、無人潛航器、無人戰車等等。

蜂群無人機初期設計是假定單架戰機遭到打擊，鄰近機群可以採取飽和式甚或自殺式攻擊對方。2016年10月，美海軍3架F-18戰鬥機投放103架山鶉（Perdix）小型無人機，開啟了蜂群無人機攻擊系統的發展。

蜂群無人機可在第一波配合其它載人部隊，打擊敵軍指揮中心、防空系統、海空軍兵力、導彈陣地和雷達站等，成本遠比飛彈低得多。

蜂群無人機必須具備相當的自主能力，這樣才可能自主協調對敵展開行動的低成本中小型無人機集群。這裡所謂的自主指的就是AI技術，而且必須和C4ISR連結在一起，才能最大化擴張其功能：不間斷偵察與打擊、以小博大的系統化作戰、低成本與低風險。

蜂群無人機發展至今已具備實戰功能，主要由多架小型無人機、遙控指揮母機、資料鏈傳輸等組成。其中，遙控指揮母機是蜂群作戰（忠誠僚機）的中樞，可由地面控制站或空中母機負責操作。

明確了作戰目標之後，遙控指揮母機開始規劃行動，包括：目標分析、蜂群編配、威脅分析、任務分配、戰術規劃、航路規劃、協同規劃等，展開對地、對海、對空作戰。

還有更重要的，蜂群無人機可進行城鄉作戰。蜂群無人機以其匿蹤特性飛臨建築物，對重要部位進行爆破、狙擊、騷擾、斬首，製造恐怖的政治與心理影響。

未來解放軍必然大量出動中長程無人機和蜂群無人機攻台，甚至於進行斬首行動，國軍必須有反制方法。

反制蜂群作戰

雖然蜂群無人機具有智慧化、數量多、小型化、低成本等優勢，但是缺點也不少，例如防護力差、機動力弱、「蜜蜂」之間數據交換過於頻繁可能洩密等問題。國軍可針對蜂群無人機的弱點採取反制措施。

第一，提升偵測效能。當前超寬頻成像雷達、主動/被動陣列雷達、電視攝像、紅外和磁力感測器，甚至於是地面觀測站等，都可探測蜂群無人機外形、聲音、紅外等情報。

第二，軟殺。針對蜂群節點進行電磁干擾、壓制及欺騙、切斷或擾亂蜂群無人機導航、個體之間及與控制中心的傳輸鏈，也可向蜂群控制系統注入病毒，進而俘獲或使其自毀。

第三，硬殺。運用雷射武器直接打擊解放軍蜂群無人機，或以飛彈摧毀對方維持無人機運作的通信衛星和導航衛星（中科院曾試射若干次「射高無限」的飛彈）、地面控制站、通信中繼和指揮所等關鍵節點，並對有人機與無人機基地、陸地、海洋實施打擊，搗毀蜂巢。

第四，以集群對抗集群。實施無人機前出偵察，並配合無人機的電磁對抗、自殺式集群攔截和防空作戰，增強對蜂群的攔截能力。

軟殺方式可能在浪費時間，特別是干擾無人機與地面站通信。因為未來的無人機智能化程度將越來越高，「人」的因素不斷減弱。同時，電子欺騙能力增強，無人集群通信擴頻、跳頻的廣泛使用，電子作戰最終將會達到動態平衡狀態，很難出現某方壓倒性的優勢。

看起來，硬殺才是硬道理！國防部戰規司提出「科技與火力取代人力」之際，不可忽視空軍無人機與海軍無人艇和無人潛艦的發展。這不但可以節約兵力、發展技術、更是不對稱作戰的重要組成。

結論

國軍往往耗費鉅資於「對稱型」的國造武器，但對於真正「不對稱武器」例如輕量化、小型化與無人化的武器卻嗤之以鼻。

如果，國軍馬上取消一系列「國造」計劃，把資源投入到集群無人武器方面，相信可以獲得立即的防禦性效果。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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