大家喜愛的郝伯伯郝柏村院長，有次對我說，許歷農是「武聖」，是軍中的聖人。據我的觀察，許歷農將軍，確實是有許多過人之處，令人敬佩，武聖當之無愧。郝院長亦曾公開的說過：許歷農是一位零缺點的將領。

聖經上說世人皆罪人，零缺點當然不可能，但許上將一生為國為民，犧牲奉獻，與零缺點亦相近矣。

將軍喜歡和平

許歷農將軍1919年生，今年高壽104歲，安徽貴池人，跟我是同鄉，比我大20歲。但現在看起來比我還健康，至少他不像我有癌症相隨。

1937年日本軍閥發動盧溝橋事變，許歷農立刻從軍報國，年方18歲。10年後28歲妻離子散，40年後才再見到自己的大女兒。他雖為高級將領，但一生都不主張戰爭。現在海峽兩岸劍拔弩張，令身為高階將領的他憂心忡忡。他藉各種場合，各種機會促進兩岸和平。

他曾擔任新同盟會會長、國家統一委員會副主任委員、民主團結聯盟主席、中山黃埔兩岸情論壇發起人及促進中華民族和平統一政治團體聯合會議主席，在在都在促進海峽兩岸和平統一。

八二三保衛台灣

著名的八二三炮戰，是保衛台灣的經典之戰。自8月23日起44天，中共發射近48萬顆炮彈，戰事十分激烈。當時許歷農將軍在金門任上校團長，駐防地點在金東鶴山，是八二三炮戰，大金門落彈最多的地方。

許歷農當時兩次險些命喪黃泉。一次他在堡壘指揮所打電話，一顆炮彈打進指揮所幸未爆炸。另一次他下車，前腳剛踏進坑道，座車就在外面爆炸。軍人為國為民犧牲，驚恐萬狀的例子實在太多了。

注重大是大非

講到這裡，許歷農將軍應該會比一般人更感上帝恩典，讓他多次臨危命安。我們敬愛的郝柏村院長，官拜上將，一生不少日子也是在槍林彈雨中度過。感謝神的保守，能活到101歲。最後他在感恩中，於99歲時受洗，成為天國兒女，現在安息天家，享受天堂永生之福，真是太好了。

許歷農將軍，當年因看清楚李登輝黑金腐敗，台獨謀略。在新黨成立時，毅然加入新黨，這在當時是很不容易，大是大非的決定。新黨由於他的加入，士氣大振。我當時被稱為是創黨元老之一，對許將軍加入新黨事，知之甚詳。

我們當時心中十分雀躍他的加入，更感到他真是一位大是大非，了不起的前輩。他被郝柏村稱為是「武聖」，當之無愧。

104歲仍健朗

許歷農加入新黨時，剛年過70。那時他常因病住院，每次去榮總探病，都有些擔心，他的日子說不定不會太久了。可是現在已104歲，仍十分健朗，真是感謝神的恩典，好人長壽。

許歷農一生高尚的情操，堅忍不拔以及愛國愛民，此處無法盡述其一。最近紀欣女士甫出版的「許歷農傳」中有詳盡敘述，可以參閱。最後敬祝武聖許將軍、許老爺萬壽無疆，阿門！

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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