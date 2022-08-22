對於網路平台巨頭的管制，是各國政府努力的共同趨勢，最近歐盟、美國、中國與台灣政府幾乎同時對管理網路平台，推動重大的法律與行政管制，政府對於網路平台管假訊息、管大數據算法、管公平競爭、管逃漏稅，試圖收編超出國家能力的網路巨頭，不過，政府對網路的管制立刻引發各種質疑與批評，數位平台與國家權力的競爭，進入正面對決的新戰局。

本波數位平台立法與行政管制的里程碑，由歐盟率先完成。歐洲議會於7月5日以壓倒性的多數通過《數位服務法》（Digital Services Act，DSA）與《數位市場法》（Digital Markets Act，DMA），以明確的標準來要求科技業者於歐盟地區的經營方式及服務。

美國聯邦參眾兩院也在草擬稱為《美國創新與選擇法》（American Innovation and Choice Act），這份草案的主要架構獲得兩黨共識，期望在11月期中選舉之前獲得參眾兩院的通過。這是互聯網問世20餘年來，美國首度對於網路公司進行立法管理，主要的對象當然是谷歌、亞馬遜、蘋果、臉書、微軟等巨頭，也擴及抖音、微信等海外平台。美國與歐洲的數位服務、數位市場法最基本的不同，是這些征戰全球的科技巨頭都是美國企業，歐洲立法規範有防範美國企業攻城掠地的目的，而美國則是立法限制自己的企業，主要是要避免富可敵國的企業左右政治，建立反托拉斯的公平競爭環境，因此法案將「創新」與「選擇」同列，立法旨意與歐盟DSA、DMA法案大為不同。

中國大陸從去年開始對於阿里巴巴、騰訊等互聯網巨頭，展開「收編」行動，一連串驚心動魄的措施，抓著最有科技創造力、最能創造青年就業、創造最多財富的互聯網巨頭一路嚴打，管制的手段鋪天蓋地，全球最重。今年3月，中國國家互聯網信息辦公室（簡稱網信辦）通過《互聯網信息服務算法推薦管理規定》，要求互聯網公司將攸關於公司核心競爭力、關鍵智慧財產的演算法，必須向網信辦上繳備案，創下全球最嚴格，幾乎等同於政府收編互聯網公司的激進管制手段。

過往推特、臉書、谷歌等社群巨頭，也曾被多個國家的行政或是立法部門要求公開演算法，但是各公司都以「商業機密」為由抗拒，8月12日中國網信辦公布互聯網演算法「首批備案名單」，包括阿里巴巴、騰訊、百度、淘寶、微信、抖音、微博、快手、智聯招聘、海信智能電視、理財媒體富途牛牛、蘇寧電商等，共有30個平台向政府上繳了演算法。網信辦以維護消費者選擇權為由，成功讓所有互聯網平台上繳公開演算法，國家徹底掌控了互聯網平台，堪稱世界之最。

台灣政府師法歐盟數位服務法，草擬《數位中介服務法》草案，國家通訊傳播委員會（NCC）在上周召開法案的第三次說明會，一如預期遭到所有業者共同的反抗，非營利的PTT平台聲稱法案若完成立法，將迫使這個被電視、報紙等媒體分秒引用的新聞源頭關站；線上遊戲業者質疑自己是否應被列入中介服務法規範的對象；與會者對於數位中介服務法規範的對象、行為、法律競合、以及歐盟模式是否適用於台灣等核心問題，發出連番質疑，使得《數位中介服務法》一開始就成為業者集體排斥的共同標的，行政院長蘇貞昌也為此對《數位中介服務法》立法進度踩煞車，要求NCC進行更細緻的溝通之後再重新啟動後續的公聽會。

互聯網平台發展出超越國家的力量，在使用客戶數、訊息傳播與影響、改變既有經濟與商業模式、財務層面的金流與財富累積、互聯網平台制定的規則甚至有超越政府法規的能力，各國政府用盡全力試圖馴服這群猛獸，原本自由無拘束的猛獸們奮力抵抗，都是必然的。

不論是歐洲DSA、DMA，美國的創新與選擇法、或是中國以黨的力量全面收編，政府約束數位平台產業的立法都只是開始；而深植「破壞式創新」DNA的互聯網平台，試圖掙脫政府管制，而各國政府則會透過持續的立法，為互聯網平台設下愈來愈清晰的紅線。2022年各國政府的數位平台立法潮只是一個開端，互聯網平台與國家力量的角力將會是持續多年的實驗，最終可能發展出今天無法想像的新型態管理機制，一切才剛剛開始。