夏立言的大陸之行不必瞻前顧後，從民進黨的口中會說出祝福的好話嗎？何況他們正在積極的進行言論箝制的「中介法」的制訂。而國民黨一向以「不統不獨不武」為主軸，甚至朱立倫在美國之行的言論，已讓統派或深藍國民黨傷透了心，認為國民黨已是走進了民進黨無可救藥的「獨台」路線。

但是話說回頭，來者是客。這一趟夏立言大陸行，一定都想跟海協會、國台辦以及台商台生們會面座談，或可緩和兩岸當前殺氣騰騰的氛圍，但預料實質效果非常有限。再說，民進黨御用的網軍們正磨刀霍霍的準備大刀伺候中。

但我個人總覺得，夏立言仍然可以做一件讓台灣民眾刮目相看「立功」的事，那就是你曾任陸委會主委，有一定的老關係，可以尋求海協會、國台辦的支持，懇請大陸重新開放石斑魚和水果等農業產品恢復進口。

但我也大膽又明確的奉告夏立言和國民黨，因為近期大陸公佈了《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，內容從歷史、政治、軍事信念的角度，非常強烈的說明了要收回台灣，而且「逼統」已形成人民解放軍的鋼鐵意志。

我在這裡再提醒國民黨，那就是前不久趙少康訪問國安會前祕書長蘇起時，蘇起大膽的說：「習近平不會再等，他會想辦法在第三任期能把台灣收回，而時間點絕對不會錯過2027。」這個研判非常切合現實，民進黨已經回不了頭了，國民黨呀!國民黨，你該想想下一步怎麼走，而且建議你立馬回到憲法一中。更重要的提醒，中國大陸已不在乎下一任領導人是誰了。

在大陸之行的夏立言或可迴避這些話題，但須強調台灣人是中國人，台獨是少數的漢奸分子，是違背中華民國的憲法，所以你要懇請中國大陸，讓他們瞭解，自從大陸停止了石斑魚、水果等農業產品進入大陸後，台灣的基層叫苦連天，一片哀嚎，基於同是中國人和同胞愛，希望大陸能夠適時的伸出援手。甚至還說明一個實例，俄烏之戰最激烈的時候，俄國也開出了綠色通道，讓烏克蘭的難民可以順利去逃難。

今天我要大聲疾呼，台獨真的是死路一條，台灣民眾如果醒不來，年底選舉沒讓民進黨下台，但是國民黨應向新黨主席吳成典學習，他歷經兩岸砲火的洗禮，新黨的路線，就是第一交流，第二談判，第三統一。除了這三條路，台灣已經沒有路可走了。

話再說回來，我虔誠地的祈禱，這次夏立言的大陸之行，只要讓農漁產品恢復賣到大陸，台灣老百姓和歷史都會記得你的。

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