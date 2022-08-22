《自由時報》鄒景雯做為陳明通的頭號愛徒，執掌全台宣傳機器大旗，為何此次林智堅論文破口鄒景雯遲遲沒有跳出來明挺陳明通？原來鄒自己也有論文門，那就是消失的碩士論文，在陳明通護航下不僅跳級還能以超速度拿到博士學位！

阿通師護航《自由時報》總編輯鄒景雯在台大逕博，不用碩士論文就直接拿博士學位，連學號都是台大國發所獨一無二，如果這不是特權，什麼才叫特權？鄒的學號P99341017，99是學年度，341是國發所代號，017是班級順位，鄒景雯由P轉Q，學號完全相同。全班博士生學號都是D開頭，唯有鄒一人是Q開頭，鄒是如何天縱英明，陳明通應該好好和全國人民交代清楚？

根據台大逕行修讀博士學位辦法，要求學生具有研究潛力或其他特殊情形才符合資格逕行修讀博士，鄒景雯的博士論文看不出研究潛力，那請問鄒景雯的特殊情形是什麼？請你告訴台灣人民和你的讀者？鄒景雯如何取得逕讀博士的資格？用了什麼方式？陳明通應該要勇敢說明，向全台灣納稅人說明，台大每一年用了多少人民血汗錢，可以這樣讓你們胡搞？台大社會科學院由碩士在職專班直升博士班並取得學位者有多少？是因為有研究潛力？成績卓越？還是因為你是陳明通可以在台大國發所一手遮天？直升博士的機制，原來是設計給一般生使用的；在職碩士班的錄取和課程要求都遠比一般生寬鬆，卻搭便車利用這種機制直升博士，剝奪了一般生中更優秀學生的直升機會，無論是台大或國發所都該受到質疑。

鄒景雯何以能逕博？是因為題目太偉大？博士學位授予是因為理論創新或是在某個領域的重大發現和突破，鄒景雯以一個報社記者為李登輝做傳記，甚至協助貪腐的陳水扁總統報導獨家假新聞，劣跡斑斑法院二審認定的假新聞寫手，看不到學術品格也看不到學術潛力，居然可以拿到跳級拿到博士學位？

台大國發所博士班有要求必須當全職學生一年的規定，鄒景雯一直擔任《自由時報》的重要職位，真的有時間在台大全職就讀？有沒有違反國發所規範，請問當時擔任所長的陳明通，是否善盡了所長的職責嗎？

陳明通是不是透過鄒逕博交易，進一步來掌控《自由時報》？形塑政學媒三位一體的權力怪獸，進而牢牢掌握台灣政經資源。陳明通升任國安局長後是否與鄒景雯的《自由時報》政媒互捧互吹，將媒體公器作為控制輿論與打擊異己私人工具？政媒互捧的結果就是新聞報導的中立性與客觀性、權威性蕩然無存，陳明通和鄒景雯對台灣的危害不僅僅是教育不公平，學術倫理墮落而已，更糟糕的是用輿論誘導人民思想，毒化人民思想！在台大國發所的通訊錄上驚人發現：打著抗中保台大旗的《自由時報》總編輯居然和大陸人士同窗攻讀國發所博士，別人接觸大陸人士就是中共同路人，那麼和大陸人士同窗共修學分的鄒總編輯是不是也是中共同路人？

國安局是否交付特別任務給《自由時報》來進行大內宣，用媒體行銷經費來進行國家資源的私相授受？奉天專案國安密帳藏污納垢，劉泰英判刑三年定讞，負責管理「奉天專案」相關經費的國安局出納組長劉冠軍，涉及貪污其中的1.9億元，潛逃出國。在當今的陳明通治下，國安局有沒有奉天專案2.0版？有沒有利益回扣的問題？強烈要求立法院諸公要在新會期嚴查國安經費有沒有流入《自由時報》！（作者為新黨副發言人）

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