台灣人海外打工被騙去柬埔寨淪為人口販運豬仔，大半年來已有3000多人回不來，外交部長吳釗燮救援不力反指是「中國一帶一路遺毒」，顯然是推諉責任矯飾之詞，不是轉移焦點，掩飾無能，就是「抗中保台」意識形態作祟，想靠政治正確保住官位。

電信詐騙案猖獗，受害者多為華人國家，台灣從2000年開始就已深受其害，2003年電視節目《正義的代價》中，民進黨籍的花蓮縣議員劉曉玫帶著被詐騙退休金的一群受害人在節目中哭訴處境，令人印象深刻，當時台灣已災情慘重。行政院網站證實，詐欺案件在2005、2006年為發生的高峰期，政府雷霆打擊電信詐騙犯罪集團，逼使犯罪首腦竄逃海外成立跨境機房，繼續危害華語國家與地區，其中為禍最烈的是中國大陸人民。

2013年爆發肯亞詐騙案，引發國際矚目，台灣高檢署指出：台灣人涉嫌在第三國大規模電信詐騙案件，依實務所見犯罪模式，在第三國設立之電信機房多以詐騙大陸人為主。2016年6月3日刑事警察局、台高檢等主管機關成立「處理兩岸跨第三地電信詐騙案件跨部會協商平台」，直到2017年止，台籍跨境電信詐騙嫌犯累計227名遭遣送至中國大陸。

吳釗燮在扁政府擔任陸委會主委，在蔡政府擔任外交部長，跨境電信詐騙集團是台灣遺毒，苦主反而是中國大陸，台灣是電信詐騙集團的發源地、少林寺、祖師爺，吳釗燮不會不知道。

中國大陸一帶一路的構想是2013年9月才被提出，可是老早就存在電信跨境詐騙事件，且大規模掃蕩這些跨境犯罪集團的是中國政府，可從來不是台灣政府，往往被逮捕的嫌犯中總有台灣人在內，吳釗燮扯誰是遺毒，只會丟台灣人的臉。

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