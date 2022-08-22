網紅「Bump」跨國救人，先後救出40名受害者，近日因為柬埔寨救援一事，和外交部槓上，綠營立即針對Bump做人身攻擊，說什麼「外表醜、內在又垃圾的X男，憑什麼大罵外交部」、｢一堆弱智把他當神」，網民肉搜，發言者全是民進黨同路人，一人還是民進黨社群中心副主任。

政府做不到的事，民間幫你做到了，這不是好事嗎？之前的賈永婕，在得知醫院急需醫療器材後，立即透過私人關係募集300多台救命神器；郭台銘、台積電、慈濟、佛光山也在疫苗荒的時候慨施援手，購得BNT疫苗.....有錢出錢、有力出力，原本應該受到褒揚、受到讚賞，換來的卻是綠營的冷嘲熱諷，說是破壞了政府的原訂計畫。

奇怪哩！政府如果能做到，為什麼不早做？明明做不到，老百姓幫你做了，還出動網軍修理，是怎樣？感到面上無光嗎？見笑轉生氣嗎？

消基會質疑石斑魚的樣本數，陳吉仲罵說是｢中華人民共和國消基會｣；柬埔寨人質救援不力，吳釗燮推稱是對岸｢一帶一路｣造的孽。政府單位明明｢生雞蛋無，放雞屎有｣，還吊死鬼擦粉，死要面子，這些當官的不覺得害臊嗎？那你們去當網紅，讓網紅來幫你們做事好了。

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