最近國人被誘騙到柬埔寨的事件餘波盪漾，政府部門強力宣導，並在機場舉牌示警，民間則動用私人管道或付贖涉險救人，根據國際勞工組織分析，許多人口販運的受害者通常來自於貧窮或是工作機會少的國家，在探討為何有那麼多台灣青年寧願成為「豬仔」以外，也要檢討目前台灣的工作環境為何不被青年青睞。

國際勞工組織認為，國際間人口販運事件已經存在已久，僅次於毒品和槍械走私，成為全球第三大非法黑市貿易，而且是有組織性、分工細膩的國際犯罪型態。

日前內政部與法務部等治安機關，聯手要打擊人口販運集團，直指國內黑道幫派涉入，但對於整個販運集團的國內外犯罪網絡，如何從誘騙台灣青年男女、如何辦理出境、國外又如何接應的過程，並無法通盤掌握，如此跨國性、有組織性的犯罪模式，也不是國內單一幫派能夠獨力完成。

另外，人口販運也可能在台灣發生，目前治安機關將矛頭全指向台灣受害者被販運到國外，依美國2021年公布人口販運問題報告台灣部分指出，台灣當局完全符合消除人口販運問題的最低標準，仍持續努力打擊人口販運，因此仍保持在第一列，這是針對外籍移工被販運至台灣的分析。

但是根據勞動部調查，截至今年6月底，失聯移工已超過7萬人，近期還發生移工入境後完成7天檢疫，集體從防疫旅館「失蹤」，很可能是被本地的人蛇集團接走，也就意味著台灣也有人口販運的犯罪集團在台灣接應，但主管機關則一直都僅列為移工逃逸而已。

台灣一旦成為人口販運的「輸出國」，也意味台灣的工作環境和青年的接受度有所落差，而台灣也成為「輸入國」，代表這種犯罪模式也存在於台灣，但台灣治安機關只是在近日來針對人口販運「輸出」的查緝動作頻頻，忽略了「輸入」也會讓台灣蒙羞，政府應該雙管齊下，才是真正打擊人口販運。

（作者為資深媒體人）