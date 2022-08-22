新加坡總理李顯龍21日發表國慶演說時指出，近期最令人擔憂的就是台灣緊張情勢急遽升溫，他並預期亞太地區會出現更多的地緣政治爭端，警告新加坡人「我們必須現實一點，做好心理準備。」

無獨有偶，堪稱全球最有地位的外交家，也是地緣政治大師季辛吉，日前接受BBC專訪談到兩岸時說，美國在台灣問題不斷與中國對抗將會激起相反的效果。他說，台灣問題的本質是：中國視台灣為不可分割的一部分；當年中美建交時，美國接受「一個中國」的概念，中國接受「政治演變的長期性」，毛澤東說台灣問題可拖一百年。他認為雙方都不應被要求明確放棄其基本原則。

今年已99歲的季辛吉，是上世紀70年代的美國國家安全顧問、國務卿，退休後即使無正式官職，每當他說話時，每任美國總統甚至全球政要都必須豎耳傾聽。而李顯龍對中美之間的競合看得最清楚，也最懂得避險政策，他每次對地緣政治發言必定是有所本的。

從蔡政府上台不承認「九二共識」開始，到一面倒向美國，近期隨著美國抗中起舞的作法，都讓兩岸緊張情勢升溫。裴洛西訪台激起中共軍演反制，釀成台海近年來最大的危機，台海中線的消失更讓台灣陷入戰略劣勢。

最近1周來蔡政府繼續接待美國政要的訪問，不僅讓台海緊張情勢難以降溫，也讓周邊國家擔心受池魚之殃。其實，季辛吉說的就是行之多年的模糊策略，李顯龍則是擔心台海均勢遭到破壞之後的影響，首當其衝的應該是台灣。他們在此際點出兩岸升溫中的風險，蔡政府是該聽聽這些專家之言了。