國民黨副主席夏立言與大陸事務部主任林祖嘉一行赴大陸訪問，美、中對抗白熱化、台海緊張升高，大陸圍台軍演餘波盪漾、「九合一」地方選舉開跑之際，不僅民進黨認為「撿到槍」，抹紅之論不絕於耳，國民黨內亦傳「時機不對」的批評，尋求連任的嘉義市長兼國民黨副主席黃敏惠直言，「時機不對，所以任何的接觸對話都不適宜」，其他幾位尋求連任的市長都有類似的表態，夏立言逆勢而為顯然吃力不討好。

綠營帶風向誤導輿論

黃敏惠等「九合一」選舉參選人認為，民意站在與中共對抗的一邊，此刻與大陸對話不利於爭取選票。大陸政策曾經是國民黨所長，也是2008年重新執政因素之一，當下反倒成為選舉的票房毒藥。但這是導果為因，是對民意的誤讀，選民或許認為大陸對台太強硬，但不會不在意兩岸關係惡化對台灣經濟及安全所造成的負面影響。夏立言赴陸交流沒錯，錯在於朱立倫主席事前未在黨內溝通，並對國人說清楚國民黨的大陸政策。文宣向來是國民黨的軟肋，不但造成支持者對黨的路線疑惑不安，甚至連黨的核心理念都漸漸流失。

大陸台商不斷呼籲，兩岸關係低迷已久，總要破冰，美國眾議院議長裴洛西訪台後，民調顯示高達7成的台灣民眾對台海局勢感到「非常不安全」或「不太安全」。蔡政府善於大內宣，但「對美一邊倒」外交及「抗中」、「保台」的大內宣顯然失效，此亦反映在陸委會18日公布的民調，33.8%台灣民眾認為兩岸交流速度太慢，較今年3月調查的27.4%更高，民意對兩岸關係改善的態度轉趨積極。

林祖嘉在鄭州兩岸關係研討會發表視訊演說，提到「堅持九二共識、反對台獨」，綠營指責他「唱和」中共主張，這是指鹿為馬，誤導輿論。「九二共識」與「一國兩制」無關，而是兩岸對「一個中國」的各言其是，目的在開啟兩岸對話，是工具性，而非邁向統一的解方。至於「反對台獨」，此為基於中國國民黨黨綱及黨章的立論，是遵守《中華民國憲法》及《兩岸人民關係條例》，違憲違法者反指責遵憲遵法者與中共唱和，是何道理？

民進黨在台海危機中常取暖日本，日本首相岸田文雄憂心「日本有事」，積極謀求與中國對話。日本國家安全保障局長秋葉剛男8月17日與大陸外交最高官員楊潔篪，在天津進行長達7小時的「中日第九次高級別政治對話」。

8月4日中日外長柬埔寨會談臨時取消，但雙方都希望建立「建設性及穩定的關係」，終於重啟高層級外交對話，會談中曾觸及「台灣問題」。楊潔篪表示此「事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義」。

蔡總統也喊兩岸對話

岸田2021年10月上台之初即與習近平舉行電話會談，就保持對話、推進雙邊關係的穩定達成共識。秋葉剛男及楊潔篪認為，有必要通過雙方的努力實現領導人共識，並就實體對話及多層面溝通的重要性達成共識。《產經新聞》透露，今年為日中建交50周年，雙方正尋求舉行首腦會談可能性，11月15、16日在印尼峇里島舉行的二十國集團（G20）領袖峰會，是適當的時間點。若能實現，將為2019年安倍前首相訪中以來，中日領導人首度實體對話，對中日關係回穩意義重大。

台海情勢嚴峻，美國國務院亞太助卿康達在記者會中呼籲兩岸應以和平協商解決歧見，美、日也都盡力維持與中國溝通管道，避免誤判增加危機風險，民進黨沒有與中共對話的管道，國民黨請纓上陣，在兩岸關係惡化當下，中共未必接受，但總是給了和平一個機會，蔡政府若為國家利益計，理應樂見其成，而非以黨派之私，扣夏立言一行人紅帽子。蔡總統不時向對岸喊「開放對話」，不應換成別人即是「中共同路人」。

對台灣安全而言，穩定的兩岸關係至關重要，民進黨囿於意識型態，自己不經營兩岸關係，卻限制在野黨與對岸溝通，和平在黨派選舉利益考量下涓滴流失。