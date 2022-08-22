最新公布的美國7月CPI年增率從9.1%下滑到8.5%，核心通膨則持平於前月的5.9%，雖然美國通膨已經有改善，但美國今年以來已經升息9碼，感覺通膨下降得很慢。為什麼？有很多原因，尤其牽涉到貨幣超發、市場炒作，但我想談一個更根本的問題：去全球化。

二戰後，世界經濟重建，和平帶來效率，全球產業鏈形成了無比精細的垂直分工。每個國家基於經濟學「比較利益」的原則，只做擅長的部分，讓產業鏈拉長，整體成本也一降再降。經濟一體化成為必然的結果，大家也都享受全球化的紅利。然而三大問題導致的去全球化，讓紅利在逐步消退。

首先，疫情對全球產業鏈以及物流都帶來無效率。疫情是百年難得一遇的嚴重事件。疫情期間的封城、隔離對國際貿易形成巨大傷害。1999年西雅圖WTO會議抗議活動已經讓後續的談判寸步難行，但疫情帶來的衝擊把反全球化帶到極致，不但讓2020年貿易量大幅下跌，也讓人們體現對未來經濟的不確定性，不敢增加投資。過去兩年已經顯示投資不足，再來全球經濟的產能就會受限。疫後需求雖然回升，但產能受限，會延後通膨問題的解決。

其次，俄烏衝突則是二戰以來歐洲本土出現的最大規模戰爭。衝突導致的破壞和制裁將對世界經濟影響甚大，尤其能源和糧食供給缺口將加劇全球通膨壓力。俄羅斯、烏克蘭是糧食、石油、天然氣的重要生產國和出口國。俄羅斯、烏克蘭小麥出口在全球的占比達到25%，是中東、非洲不少國家的糧食進口來源。戰爭導致農作物無法播種，無法收成，礦物無法開採，供給面大幅減少，這些商品的世界價格就無法低廉。歷史經驗甚至顯示，糧食危機可能造成社會動盪，引發更多的戰亂。

戰爭更使和平紅利消退。二次世界大戰後冷戰的1960年代，OECD國防開支對GDP的比例高達7%，70年代降低到不到5%，80年代末、90年代初，東歐劇變、蘇聯解體之後，OECD軍費開支再明顯下降，轉為促進經濟發展。俄烏衝突爆發，未來歐洲國家勢必要增加軍費開支，不利經濟發展。

第三，地緣政治，尤其西方抗中，讓全球供應鏈隨之改變。過去中國是全球最大的商品生產和出口中心，供給量超過美國和德國。西方國家擔心過度依賴中國的進口，希望可以分散供給來源。抗中也產生去中化，各國會從產業安全角度出發去調整生產布局。去中化也就會把製造業從中國轉移到其他國家，導致成本大幅增加。

中國也會擔心被其他國家限制而謀求自主創新。中國過去的製造業發展是以加工出口為主。利用如俄羅斯、澳洲、巴西等的自然資源豐富，及如日本、美國等的先進技術合作。中國從發達國家學習與引進技術，花費不多，現在全部要自主創新，也意味著成本的增加。

台灣是一個小型開放經濟體，過去的經濟發展除了台灣人民的努力外，不可諱言也受惠於全球化下的國際貿易。未來局勢丕變，我們要積極應對。很高興看到《2022年工總白皮書》，要推動台灣成為「區域運籌中心」，藉此讓產業「全面轉骨」，透過「思考全球化、行動在地化」，創造全新的供應鏈契機。

我非常贊成苗豐強理事長的觀點：要強化製造業、服務業對接與串連，加強金融業革新及法規鬆綁，能讓台灣在亞太產業鏈中扮演資源整合功能。準此，台灣就是要在現有的製造業基礎上，發達服務業、金融業，一起在國際市場上合作開創新舞台，讓台灣產業結構朝向多元化發展，成為亞太供應鏈的關鍵樞紐，在全球經濟扮演舉足輕重的角色。（作者為中信金融管理學院講座教授、國立台灣大學經濟系名譽教授）