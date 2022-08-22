網紅「好棒Bump」槓上外交部，2天內影片點閱率破270萬，柬埔寨詐騙案受關注程度顯而易見。從FB、Line、Dcard等社交群組的反應來看，外交部是慢半拍了。救援行動的確不能靠外交部孤軍奮鬥，外交部長吳釗燮說不應只怪基層公務員也非全錯，重點是，行政院既然成立專案小組，外交部、刑警局、國際刑警科就應裡應外合，聯合友善國家全力救援才是。網民想要的是國家力量的展現，而不是如今的紙上談兵。

眾所周知，台灣對外工作難為，尤其在沒邦交的國度，救援確實不易。但從出逃者受訪口中得知，駐外單位常以路途遙遠、人力不足為由拒絕救援。Bump從杜拜救出的林譽洲就說，他被困阿爾巴沙時曾致電駐杜拜辦事處，第一時間外館人員說警方馬上就到，結果等到隔天還沒到，再致電時對方竟說，可能沒辦法幫忙。林同時發出email給辦事處，辦事處竟回覆「杜拜公司不會扣押護照，最好自己跟公司談拿回護照。」林向外館請求派車，家人也去電求助，但都被以各種理由回絕，最後才因總統府有消息來才改口。

真要救有這麼難嗎？還是像某立委暗示的，要驗明正身？否則，「被救的人跟詐欺犯同名同姓」。該立委或許忘了閣揆蘇貞昌才說「絕不允許歹徒將台灣子弟拐賣異鄉。」

再說，路遠也要救。但真的路途遙遠嗎？林譽洲被困的阿爾巴沙，距我駐杜拜辦事處只有15公里，車程15分鐘；駐越辦事處所在地胡志明市，相距柬國西港450公里，交通順暢時10小時可到；至於惡名昭彰的緬甸克倫邦省KK園區，離我駐緬辦事處開車約6小時。究竟什麼原因，讓駐外機構第一時間反應如此遲鈍？

原因不外乎駐外館處人力不足，以經文、貿易、服務台商、領務業務為主。但按外交部領事局職掌界定，也應包含提供遭遇急難旅外國人的協助，如重大犯罪案件受害者，向當地警察機關報案，及轉介當地司法或社福單位協助或保護等事項。駐外使館人不到場，起碼應協助向當地警察機關報案吧？擔心黑白同流，至少也應與救援團體聯手出力。

受害者「小羽」接受電視台訪問時說，她從柬埔寨直接致電外交部，第一時間對方竟稱「我們不處理這項業務」，說完就掛掉電話。如此態度怎能說沒失職？

不管如何，Bump即使沒太多資源，至今也救出40多人，才能在網路產生巨大回響。行政院既然編列1.28億元成立了專案小組，並提出「新世代打詐綱領」，錢就應用在刀口上。再說所謂救援，就應增加相關駐外人力，思考增派專業救援人手的可能性。

蔡政府的「新南向」政策6年花了250億元，不應該只做觀光貿易，應建立和柬、緬各國的官方聯繫管道，官員以「無邦交、不友善」作為難救援的理由，是沒擔當的說法。（作者為資深媒體人）