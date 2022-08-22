近日NCC提出的《數位中介服務法》引發輿論大譁，被行政院長蘇貞昌緊急喊卡，NCC還強辯說沒有「強推」。第4場公聽會雖暫緩，但NCC並無撤案之意，加上即將掛牌的「數位發展部」被質疑可能將1450網軍納入正式編制，台灣的言論自由正面臨極大的危機。

《數位中介服務法》以「中介」、「服務」為名，其實是變相箝制言論自由的一把磨刀霍霍的利器，緊緊壓制在網路平台的咽喉上，以借刀殺人的手法，喝令網路平台對所有不合當局意願的言論，加以管制、壓抑，如有不從，則以高達千萬的罰款伺候；網路平台為自保起見，自不得不予以配合，先行轉嫁到用戶身上，而且為了避免麻煩，一定也更嚴苛、更緊縮。如此一來，所有的網路言論，甚至可能包括Line、Facbook上的私人對話，都會遭到監控。網路平台的「服務」性質，逆轉成「監控」機制，這是民主退步的第一步，也是言論自由開始緊縮的先聲。

我們很難想像，向來標榜百分之百言論自由，甚至連「謠言」都涵括在「言論自由」範疇當中的民進黨，居然會頓改初衷，提出這個較諸戒嚴時代還要嚴苛的《數位中介服務法》，宛若「警總復辟」，形成民進黨的「一言堂」。這不但背棄了民進黨當初創黨的信念，更等同是向「言論自由」宣戰，摧毀了自解嚴以來台灣辛苦建立的自由堡壘。這也難怪一經發布，幾乎高達9成以上的民意都反對，相關業界更是炮聲隆隆。

自古以來，凡是掌控政權的獨裁者進行專制的統治，第一步必然就是「止謗」，也就是禁止一切反對與異議的聲音，周厲王使衛巫「監謗」、秦始皇的「偶語棄市」，都是同樣的操作手法。近代以來，國民黨時期的「白色恐怖」、共產黨的「紅色統治」，也都莫不是循其故轍，導致人人自危、言語噤聲。揆度其之所以強行壓制輿論的原因，其實只有一個，那就是鞏固其政權，如是而已。《數位中介服務法》正是為了鞏固民進黨政權而推出的「綠色恐怖」政策，而且是處心積慮、籌畫已久的措施。

由於反對的聲勢浩大，蘇揆不得不「暫緩」推出，並聲言猶待與廣大的民眾溝通。換句話說，這只是草案性質，並不周全。事實上，《數位中介服務法》根源於2017年行政院會通過的《數位通訊傳播法》草案；2018年底，落實為《數位通訊傳播法》，但因為當時就引起甚大的疑慮，不得不重新修訂，但後來NCC又換了一個法案名稱重新推出。其實從2017年到今年，相關的法案其實已經討論了好幾年的時間，豈是倉促推出的法案？這次只不過是礙於意想不到的反對聲浪太大，深怕影響到年底的選舉，故以「暫緩」作拖延之計而已。待得選後，可能仍然會故技重施，再度推出闖關的。

此一「暫緩」，等於是為民進黨爭取到重整旗鼓的時間。唐鳳主導的「數位發展部」將於27日掛牌，唐鳳已經明言其轄下的公務員將有300人不限學歷（國中即可），不必透過國家考試，只要主管核可，即可晉用，外界懷疑這可能是想讓網軍得以正名，領國家公帑，當民進黨的親衛軍。待網軍整備齊全後，屆時天時地利人和占盡，輿論就可能翻轉，《數位中介服務法》捲土重來，恐怕也就再也沒有任何勢力可以阻擋得了了。

《數位中介服務法》可以說是言論自由的劊子手，其最可怕的後患，在於此法可以不透過司法的裁斷，而逕由各部會機關直接裁斷其合法與否，就可以勒令、備註，甚至停止使用，形成處處是警總、人人是抓耙子的窘境，將有利於民進黨政府箝壓輿論，徹底摧毀台灣好不容易才樹立的言論自由典範。

鑑於民進黨過往在立法院強行通過法案的霸道作風，各界絕對不能掉以輕心，為NCC的緩兵之計所惑，讓該法未來可能再以改頭換面的形貌借屍還魂，因此全民應強力要求NCC將此掐住言論自由咽喉的惡法撤案，徹底停止立法，才能保主台灣的民主。(作者為退休大學教授)