冬天逐漸接近，歐洲各國正瘋狂搶氣。8月22日，一艘滿載澳洲液化天然氣（LNG）的輪船抵達英國倫敦以東的谷島碼頭，這是歐洲國家6年來首次從澳洲進口天然氣。當然這批LNG並不是全部都供應英國，大部分會出口到歐陸國家。

由於距離過遠，澳洲向來不是歐洲國家進口天然氣的選擇，然而，俄烏戰爭改變了這個情勢。如今全球能能源供需關係已越來越受地緣政治格局所支配，明顯分為東、西兩大集團，以美國及其盟友為主的西方能源集團供應能源給「去俄羅斯化」的歐洲，東方能源供應者則以俄羅斯加伊朗等遭到美國制裁的國家為主，需求方包括中國大陸及印度等一些發展中國家。

這兩大集團已越來越壁壘分明。俄羅斯總統普丁在3月宣布，歐盟、美、日等被指定為「不友好」的國家必須以盧布購買能源，歐盟表示拒絕。同一時間，美國與歐盟簽署了媒體戲稱的「能源馬歇爾計畫」，強化歐美的能源安全與交易。根據美國能源資訊署 （EIA）的數據顯示，2022年上半年，美國已成為全球最大的LNG出口國，其中有71%輸往歐盟和英國。

在石油美元的強大連結力量下，中東產油國家向來被歸為西方能源集團，不過，一些微妙的變化正在發生。7月初，石油輸出國組織（OPEC）秘書長巴爾金多不明原因突然死亡，在此之前，歐美國家多次要求OPEC增產，但巴爾金多始終不同意。他過世後沒幾天，美國總統拜登訪問沙烏地阿拉伯，石油增產也是會談的主題之一，但沙國同樣沒有做出肯定承諾。

根據英國《衛報》報導，大陸國家主席習近平將於近日訪問沙國。此前曾盛傳沙國考慮與中國的部分石油交易改以人民幣計價。果如是，就算量還不大，畢竟將成為石油美元的一個破口。

在抵制俄羅斯天然氣下，德國想從卡達進口天然氣做為補充，不過，雙方一直未能達成交易協議，這意味著短期內德國不可能從卡達取得天然氣供應，這使得德國多元天然氣布局受阻。

另一方面，大陸的中國石化與中國石油天然氣集團宣布將向卡達投資290億美元（約新台幣8505億）擴建4個LNG產線。預計這些生產線完工後將以供應中國大陸的LNG需求為主。

台灣天然氣98%必須進口，其中33%來自澳洲、25%是卡達，本來有10%來自俄羅斯，不過，為了響應歐美國家對俄羅斯的制裁，蔡政府稱今年3月合約到期後就不再購買俄國天然氣。澳洲已考慮減少LNG出口；而且，由於歐洲價格飆漲，向來以亞洲為主要出口地的澳洲業者為獲取更高利潤，勢將調整出口比例，衝擊亞洲LNG的供應量。因此，天然氣進口分居全球第2及第3的日本和韓國，正透過不同的交易合約拚命搶購天然氣，這使得LNG搶奪大戰提前開打，台灣是否也已加入了這場搶氣大戰、有多少勝算？蔡政府必須向國人清楚說明。

特別是俄烏戰爭後，能源供需遭到地緣政治的扭曲，遊戲規則已經改變了，在新的供應格局下，能源深度仰賴進口且氣電比超高的台灣，所面對的能源風險之高，實在令人憂心。