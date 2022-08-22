正當兩岸關係陷入歷史低潮，而我方在農漁產貿易上仍極度依賴陸方市場之際，上任以來爭議不斷的農委會主委陳吉仲，顯然沒聽進同為爭議人物前列的台北市長參選人陳時中的金句勸告「疫情期間情緒性的發言大可不必」，反而選在消基會公布石斑魚檢驗結果後，大發悖論的批評消基會不是中華民國的消基會，而是「中華人民共和國的消基會」，堂堂部長級官員公開扣小小民間社團的紅帽子，其官位適格性，已經到了要討論適任與否的時機。

陳吉仲的「不長眼」張口就來的粗暴發言性格，以及缺乏審時度勢的政務官職能，從蔡英文總統在裴洛西訪台、中共軍演接連發生，公開倡議兩岸「開放對話」後就能窺見，陳竟不思跟進促進兩岸善意的政策指引，反而嗆起消基會是中華人民共和國的消基會，如果不是膽大包天潑起蔡的冷水，難不成是蔡、陳兩人分別扮起黑白臉、唱雙簧，所謂「開放對話」是講給鬼聽的？

此番陳吉仲藉消基會大罵中共來逞其官威，可說是完美詮釋歇後語「婊子還要求立貞節牌坊」的精髓。原因是自2016年民進黨執政以來，陳在農委會副主委、主委任內期間，民進黨的農委會既要收割ECFA的政治紅利，無數次在官宣中大力宣傳農、漁產品外銷創新高、產值歷史最高云云，吃盡其口中中華人民共和國的豆腐不說，每遇外界就此事質疑，便推稱是因為農、漁產品品質好、競爭力強。

結果是牛皮吹破，只要對岸忽然針對某農漁產品下禁令，農委會就好似音樂撥放器跳針似不斷重複以：一是強調對岸的政治動機；二是百般否認推諉檢驗落實問題；三是立刻強調擴大其他國家外銷市場，彷彿2016年以來都在睡覺沒再推動樣；四是趕緊聲稱補助相關農機設施，以及各種變相「買票式補貼」企圖討好受害的農、漁民。

政策作為看似洋洋灑灑，實則裝忙擺爛，推廣外銷市場進展極其有限卻又不敢說，只想透過短期不斷政治宣傳轉移焦點，以及補貼來以拖待變。拖得過年底地方大選者，明年又可再補一次，萬一2024政權被民意推翻，淪為在野後再來批評國民黨，惡劣心態由此可見。

總之，陳吉仲罵起消基會不過就是一種殺雞儆猴，也是在為2024抗中保台進行暖身，往後只要任何涉及高度政治性質事件，民間團體敢稍有不從甚至悖逆民進黨立場者，統一比照促轉會認定黨產性質模式，一律打成國民黨的附隨組織，而消基會正是第一個官方認證的中華人民共和國附隨組織。可謂是21世紀的「蔡蘇維埃」極端政權繼強推「數位中介法」後，又一變相箝制人民政治思想自由的惡質手段的力作。

（作者為自由撰稿者）

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