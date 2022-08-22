東南亞國家協會（Association of Southeast Asian Nations），簡稱東南亞國協、東協（ASEAN），1967年8月6日，泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼等五國外長在曼谷舉行會議，於8月8日發表了《東協宣言》，正式宣告東協恢復運作，並更名為「東南亞國家協會」。東協目前共有10個正式的成員國，包含泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、緬甸、柬甫寨。

東南亞國家協會運作了55年，對東南亞國家的經濟提升與國家的穩定，起到一定程度的助益。而由中國帶動的中國－東協自由貿易區（China–ASEAN Free Trade Area，CAFTA），或稱東協10+1，這個擁有19億人口自由貿易區，是全球第三大的自由貿易區。

然而，這個自由貿易區成員國，諸如，泰國、菲律賓、越南、緬甸、柬甫寨等國，目前正陷入國際重大的人蛇詐騙案。危害所及可謂是國際與國家級之安全危機，極為值得正視與打擊，以遏止事態擴大，影響區域安全。本文提出幾點淺見，分析本案梗概，供各界參考。

一、 詐騙已成區域鏈趨勢

就當前媒體所指上述國家，尤其是柬甫寨人蛇集團所涉之詐騙行為，已經是一種區域鏈式的複合連結模式，這種集合式詐騙行為，是以一個根據地（例如柬甫寨）為集中犯罪處所，先行處理被騙人之後，再經由區域鏈連結地區轉運受騙人，最後達到金錢勒索、人員控制、器官摘除等重大牟利之非法行為。

這種區域鏈成型之集團詐騙行為，已嚴重侵犯人權，甚至剝奪生命，歹徒非法行徑令人髮指，台灣已有不少人，遭受此不幸。而這些人蛇集團，許多是台灣黑道組成，政府必須迅即打擊，與東協涉案國治安機關密切合作，將非法之徒繩之以法，以維人民安全。

對於已形成的詐騙區域鏈趨勢，必須斷然打擊清除，各個擊破，破除其鏈條區域式，使其區域連結斷鏈，降低犯罪力量與效能，有效阻止與斷除犯罪機會。

二、 詐騙區域鏈危機管控之道

此次詐騙集團首謀幾乎都是來自台灣、大陸地區黑道分子，因此，兩岸與東協共同打擊犯罪的結合與共治極為重要。是以，可以結合兩岸共同打擊犯罪機制，納進東協國家形成台灣、大陸、東協諸國三合一共打機制，有效防範與打擊犯罪（詐騙），積極速效管控區域鏈危機之擴大，斷絕犯罪集團作案意圖，共維區域治安合作功能。

共打機制的危機管控之道在於協力部署情蒐網路，提供正確精準情報；個別打擊罪犯與共打機制協同分工，協助將罪犯遣送台灣究辦，避免在東協國家處理，防止罪犯被縱放，失去懲戒之效。

總之，當前發生在東協諸國的詐騙集團犯罪事態嚴重，政府必須從嚴從難，與大陸、東協等國，協商共同打擊罪犯行動，將不法歹徒繩之於法，重振國家形象、拯救人民安危、還人民安身立命的權益，此乃政府當前最重要、最即時的工作，不能拖待，不能輕覷，亦是人民殷殷地期盼。

（作者為中華戰略與兵棋研究協會研究員、中華兩岸與戰略研究協會籌備處發起人）

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