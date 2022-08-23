與台灣一水之隔的福建省寧德市擁有數個涉台「第一」：大陸首個台灣水產品加工、貿易集散基地——霞浦台灣水產品集散中心；福建第一個台胞接待站……近年來，寧德市相繼出台眾多惠台政策，吸引了許多台灣同胞到寧德學習、就業、創業、生活，深化寧德與台灣經濟文化合作交流。台胞侯嘉毅便是其中之一。

子承父業 扎根大陸發展

「來到大陸至今已有25年了。」現年53歲的侯嘉毅感歎稱，大陸在快速發展，每一年都有著不一樣的變化。

1994年，侯嘉毅的父親侯金輝因公司業務需求增加，在他人的牽線搭橋下，來到寧德市考察。經過一番考察後，他認為大陸發展空間大，為了能讓公司永續發展，便決定在寧德市投資設廠，創辦台資企業——寧德侯泰清潔用具有限公司。

因家族企業需要，從小就和生產車間「打交道」的侯嘉毅，1997年也來到寧德參與企業經營，協助父親一起為公司的發展出力，並於2004年接替父親，任公司總經理。

侯嘉毅告訴記者，家族企業已有54年歷史，公司的產品以外銷為主，銷往日本及台灣地區，日本市場占95%。經過多年的發展，公司營運日趨穩定。「2012年開始，父親因年歲增長，便回到台灣生活，已近10年時間未再來過大陸。」侯嘉毅說。

傳承有序 企業永續發展

走進寧德侯泰清潔用具有限公司的生產車間，工作人員正有條不紊地進行著日式掃帚的生產，一派繁忙景象。

「自2004年接替父親經營公司業務後，營業額年年增長，還不斷對廠房進行改造，改善員工的工作環境，並投入新設備取代人工作業的方式」。侯嘉毅稱，營業額從每年100萬美元增長到每年300萬美元，最高峰一年達到400萬美元。

自扎根大陸以來，侯嘉毅一直深耕清潔用具市場，因產品品質好、原材料採用自然植物的環保理念，公司產品受到日本客商的青睞。目前，公司20多項產品均面向日本市場研發。

指著一面產品展示牆，侯嘉毅介紹說，紅棕從印度進口、黑棕從印尼進口，因為它本身比較粗，很適合日本庭院的清掃；該公司生產的掃把在日本及台灣地區的市場占比都達到40%左右，鋼絲地墊在日本的市場占比甚至高達90%。

近兩年來，受新冠肺炎疫情和國外原材料價格不斷上漲等因素影響，寧德侯泰清潔用具有限公司正不斷研究開發以不同替代材料生產具有更高價值的產品，在出口日本、泰國和台灣地區之外，考慮如何積極開發和拓展大陸市場。

「兩年前就一直想著要開發大陸市場，不過這件事要等我兒子過來後再進行了。」侯嘉毅笑著說，目前他兒子還在就讀資訊管理研究所，一直在研究分析大陸市場，也有意願過來接替他，讓公司永續發展。

政策紅利 台胞安心創業

近年來，侯嘉毅切身感受到大陸「31條措施」「26條措施」「11條措施」以及福建省「66條」「42條」具體惠台措施的落地。「在政府指導、資金貸款扶持等方面，受益良多。」侯嘉毅稱。

如，2020年11月，中國人民銀行寧德市中心支行、寧德市台港澳辦頒發了寧德首批《台企台胞金融信用證書》。該證書由符合申報條件的台企台胞自主申報，經台企台胞所在地人民銀行、銀行業金融機構等初審推薦，由人行寧德市中心支行、寧德市台港澳辦審核後共同頒發。

據介紹，《金融信用證書》是對在寧德創業就業且信用記錄良好的台企台胞的一種認可，讓在寧德台企台胞享受與大陸同胞同等金融服務；該證書實行動態管理，有效期3年，每年複審一次。

2021年12月，包括侯嘉毅在內的6家台企、36名台胞獲頒《台企台胞金融信用證書》。「獲頒金融信用證書，更加堅定了我們在大陸發展的信心和決心。」侯嘉毅說，有了證書，他們不僅可以享受到銀行的綠色通道等各項金融優惠政策，還可以有效解決企業在生產經營中的資金需求。

惠台政策釋放紅利，兩岸產業、文化的對接和交流不斷深化，越來越多的台企落地寧德。侯嘉毅稱，未來幾年計劃對廠房進行翻新改造，也希望政府部門輔導和協助台企轉型穩定發展。（呂巧琴、林榕生）