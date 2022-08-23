1981年，我在報上看到台灣省鐵路局為了慶祝中國鐵路一百周年，決定印行紀念車票，父親在我的央求下透過熟人在限量發行的搶購之下，買了一套給我，我至今仍視為珍寶。

這一套紀念車票計有十張，雖然慶祝的是整個中國鐵路百年大壽，但是在海峽兩岸尚未正式交流的1981年，且蔣氏政權自詡「正統」的時代背景下，這十張車票展現的卻是我們比較熟悉的台灣鐵路史的沿革，縱然台灣地區鐵路的引進在全中國範圍內也屬非常早期。而作為紀念車票主體的十張圖案，其選擇也由蒸汽，過渡到柴電，再進步到電氣機車頭的不同火車造型來體現，從而使百年內容之間也跨越清末台灣巡撫劉銘傳治理主政階段，經歷日本據台殖民統治，到抗戰勝利台灣光復後的兩蔣政權，所以紀念車票可說是饒富歷史意義。

這十種火車圖案中，我最喜歡的首推「騰雲號」老火車頭。騰雲號機車頭是清末「自強運動」引入中國內地的蒸汽火車頭，由德國原廠製造。原行駛於上海吳淞間，數年後由熱衷洋務運動的淮軍將領台灣巡撫劉銘傳引入至台灣。1921年騰雲號功成身退後，一直停放在台北市的公園內，這個國寶級的古董目前狀況良好。

台鐵修護騰雲號蒸汽火車。（陳怡誠攝）

其次為美國通用電氣公司製造的R-150柴電機車頭。它於1973年加入台鐵運營，是台灣鐵路引入電氣化火車前牽引力最大者，而該型柴電機車頭性能佳可靠度高，通用公司尚且成功將它行銷到全世界，現在全球活躍的通用公司柴電機車頭也多是它衍生出的家族成員，因此外型看來極為近似，我每每在鐵路平交道前與它的「後輩」相遇，心中倍感親切，不由得行注目之禮。

38年前，標榜正統「中國」政權的台北當局，代表了兩岸的炎黃子孫，慶祝中國鐵路百歲華誕並印製紀念車票（我GOOGLE了一下，確認北京政權當年沒有相同的舉措），得父親之襄助，我有幸珍藏這套百年一遇的紀念物件。而下一次中國鐵路發展史的重要紀念日，究竟有何特殊的活動，尚有待我這個鐵路迷持續關注當中！

（作者現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】

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