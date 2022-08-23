鵝公髻山是新竹名山，也是賽夏族傳統的領地，這一節我要講的故事，發生在一百多年前，當年山裡的賽夏族人群起攻擊北埔，造成日警重大的死傷，離奇的是，事發後族人繼續在山裡生活著，而許多台人卻遭受到嚴厲的株連，今天我就要帶著大家，欣賞巍峨壯麗的鵝公髻山，並且訴說那年北埔的喋血風雲。

鵝公髻山的登山口共有4個，可以選擇從南庄開始爬，不過海拔落差較大難度也較高，至於從五峰鄉起登則有3處，其中第一、二登山口都在「隘蘭連絡道路」的大隘社附近，第三登山口在「山上人家」森林農場，今天我選擇第三登山口出發，車子可以停在農場裡，但須收取入園費。

從登山口起登後，會經過一片面積很大的杉木林，路況相當不錯，第三登山口海拔大約1200公尺左右，是所有登山口中爬升最少，也相對比較好走的路線，走在緩坡向上的山徑上，即便在夏天也是頗感涼爽舒適。稜線上有一些倒木，偶而必須費力爬過或繞過，另外部分路段較為泥濘，大約2個多小時可以登頂鵝公髻山，海拔為1579公尺，有一顆三等三角點編號6239，另外這座山也被列為小百岳編號第31號，山頂寬敞可容納數十人，可惜並沒有很好的展望。

循原路下山的路上，山間開始飄起雲霧，彷彿走在仙境之中，不過也因為視線的阻擋，無法欣賞遠處的景觀，一直到下稜線之後，山路才逐漸明朗清晰起來。回到山上人家農場，由上方高處往下俯視，園區內有種植茶樹，另外有寬闊的草地、小橋流水等休憩設施，還有提供住宿的小木屋、餐廳咖啡館等，算是在這深山裡的一處小世外桃源，氛圍十分悠閒，風景也相當怡人。

入園費尚可以折抵園區內消費，其中森林咖啡館就設在杉木林裡，可以點熱茶、咖啡等飲料，也可以嚐嚐手工餅乾、蛋糕、冰淇淋或是鬆餅等甜食，享受一下輕鬆休閒的午茶時光。另外，旁邊也有一個水龍頭，可以略為沖洗一下剛從泥濘山徑走下來的登山鞋。

鵝公髻山位於苗栗縣南庄與新竹縣五峰之交界，其山形巍峨壯麗，因遠看類似公鵝頭上的肉冠而得名，早期是賽夏族人的傳統領域，族人稱之為「那義哮」，賽夏族語是高山的意思。日本時代的初期，鵝公髻山山麓「大隘社」的頭目名叫──達路‧烏茂，漢名則為「趙明政」，他是北賽夏族最後一名頭目，也是一名非常驍勇善戰的勇士，在清治時期曾經被清廷拉攏授予官職。

日本時代的初期，日本政府在各地都開設了國語傳習所，以強化對台民的日語教育，在新竹國語傳習所的學生中，有個年輕人名叫──蔡清琳，他是住在竹北一堡月眉庄（今峨眉）的客家人，因為結業成績優秀，獲得三等賞的獎勵，他自小就聰穎且機智過人的蔡清琳，長得也是一表人才。

結業後蔡清琳獲得擔任北埔巡查捕的公職，可是他的個性較為放蕩不羈，竟與一名日本酒家女──諸岡年談起戀愛來，這件事傳到上司的耳朵裡，就嚴厲地訓斥了他，並且將他免職，雖然名義上是不該和酒家女交往，但事實上也隱含著台灣人憑什麼和日本女人談戀愛的歧視態度。離職後的蔡清琳，想起過去在生活和工作上，都受到日本人的欺壓和歧視，逐漸萌生反叛日本的想法，於是他開始聯合北埔、新竹和竹東地區的漢人，甚至也包括一些擔任隘勇的原住民，以「聯合復中興總裁」名號自稱，開始籌畫抗日。

諸岡年與蔡清琳談起了戀愛。（圖：水靈文創提供）

這件籌畫武裝反叛的構想，不慎讓諸岡所知悉，於是力勸蔡清琳打消念頭，但是並沒有勸阻成功，諸岡一氣之下便逃往台中躲藏。蔡清琳挽留不成，反叛的心意更是堅定，於是上山與賽夏族頭目──趙明政會面，謊稱清廷即刻就要登陸台灣，慫恿賽夏族人共同參與起事，趙明政因為對日本的統治也有所不滿，就應允一起參與。

原來蔡清琳和賽夏族人約定，如果看到新竹燃起烽火，就是清軍已經登陸的信號，沒想到1907年11月13日正巧在十八尖山有牧童玩火造成火災，在鵝公髻山上的賽夏族人誤以為收到信號，翌日由趙明政率一百多名族人，由鵝公髻山殺向北埔，不但沿路攻擊各個派出所，最後還攻到北埔支廳。除「北埔公學校」安部校長夫人，因為平日與台人相處和諧，免遭於難外，其餘共有57名日本警民均遭害，日本當局聞訊從新竹調派軍警趕來鎮壓，趙明政看不到清軍反而見到日本援軍，趕緊逃回鵝公髻山躲藏。

既然釀成如此重大慘案，日本當局又已大軍壓境，趙明政只好趁機殺掉蔡清琳及十數名抗日份子，藉此機會向日本政府輸誠邀功，日方以賽夏族受蔡清琳所慫恿欺騙，復以剿滅抗日份子有功，最後均以輕判處理。至於其餘參與台人，共有9名首謀者處以死刑，但連同鎮壓過程中死亡者，則有51名，另被判刑監禁者有97名。

由於在乙未戰爭之後，已經很久沒有大規模的抗日事件，所以這件慘案，造成極大的社會震動，曲折而離奇的案情並沒有停止，趙明政表面上被判死刑，但是日本政府忌憚賽夏族人，竟然用一位智能較低的族人代受死刑，從此賽夏族歸順了日本，在往後的霞喀羅和霧社事件上，都幫上日本政府很大的忙。

另一個令人爭議的地方，在於蔡清琳的定位，在《台灣日日新報》裡，以〈匪魁蔡清琳之惡跡〉專文，描述他自幼狡猾，常欺詐瞞騙以攫取不義之財，個性則遊惰淫逸，經常花天酒地，但是近代也有學者研究指出，蔡清琳舉事是以民族主義為動機，甚至戰後也被入祀忠烈祠，到底這歷史的定位要如何下筆，還真讓我費盡思量。或許個性浪蕩和具民族意識兩者並不違背，或更可能兼而有之，只是不同立場而各自解讀罷了。

《臺灣日日新報》在1907年11月20日幾乎以全版報導「北埔事變」，照片的北埔支廳長「渡邊龜作」是遇害的最高階官員。（圖：水靈文創提供）

1907年的《臺灣日日新報》報導蔡清琳的「惡跡」。（圖：水靈文創提供）

歷史的傷痕可謂血跡斑斑，不但是當年的日警及眷屬付出慘重代價，台人被殺戮和牽連也堪稱沉痛，日本當局為紀念死難的5名孩童，在山上設立了一座「五子之碑」，這5個來不及長大的孩童，記錄這那年極度悲傷的慘劇，這一世紀來石碑還是在大坪山麓上聳立著，彷彿正在告誡著大人們，要記得歷史的慘痛教訓，希望這樣的傷痛永遠都不要再重來。

【未完待續】